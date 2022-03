Lili Marlen: Storia e Segreti di una Canzone Romantica Capace di Fermare le Battaglie

Ricordo ancora le parole di mio nonno materno, che era stato prima Tenente, poi Capitano di Fanteria di Linea durante la Seconda Guerra Mondiale: “Quando la sera trasmettevano quella canzone, i combattimenti si fermavano…” Il brano in questione era Lili Marlen, trasmesso come sigla ogni sera, poco prima delle 22,00, dall’emittente per i soldati tedesca Soldatensender, installata a Belgrado e con due altre sedi dislocate in Grecia, tanto potenti da raggiungere i combattenti a grande distanza, non solo quelli del Terzo Reich ma anche i nemici sui vari fronti, dalle sabbie del Sahara al gelo della Russia, a Parigi, a Londra, etc. Così, quasi per incanto, ogni sera alla stessa ora le armi tacevano ovunque, per lasciare spazio alle note del brano ed alla sottile nostalgia che le sue liriche risvegliavano nella mente e nel cuore dei militi degli opposti schieramenti: “Vor der Kaserne. Vor dem großen Tor … – Davanti alla caserma. Davanti al grande cancello…”. Ma quale storia si cela dietro quella canzone? Quale nostalgico ricordo? Procediamo per gradi e andiamo a scoprirne la storia e i segreti …

Il testo del brano venne scritto in realtà nel 1915, durante il Primo Conflitto Mondiale, da un ragazzo poeta di Amburgo: Hans Leip, in procinto di partire per il fronte russo. Si trattava in origine di una poesia dal titolo Lied eines Jungen Wachtpostens che in italiano significa Canzone di una Giovane Sentinella, dedicata a dire il vero a due fanciulle in una: la sua fidanzata Lilli, che soleva attenderlo fuori dalla caserma sotto un lampione, ed un’infermiera di nome Marleen, che aveva accudito un suo caro amico che alla fine si era innamorato di lei. Dall’unione dei due nomi nasceva il personaggio di Lili Marlen, che l’autore si augurava di ritrovare alla fine del conflitto: “Wie einst Lili Marleen – Come una volta Lili Marlen”. Dunque un testo tutt’altro che guerresco e piuttosto pacifista. Per la cronaca, Hans Leip riuscì a sopravvivere alla guerra ed a tornare, anche se non sappiamo se rivide la bella Lilli dai bei capelli d’or.

La poesia venne ripubblicata nel 1937, insieme alla raccolta di cui faceva parte, ed una cantante tedesca, Lieselotte Helene Berta Bunnenberg, in arte Lale Andersen, colpita dalle parole del testo, dopo un primo tentativo con scarso successo di farla musicare dal compositore suo amico Rudolf Zink, si rivolse ad un altro musicista, tra l’altro suo ex: Norbert Schultze, i cui lavori riscuotevano i favori del regime. Ne venne fuori un motivo un po’ militaresco il cui titolo divenne Lili Marlen ma che agli inizi stentò ad incontrare i favori del pubblico, almeno sino all’agosto del 1941, quando il mondo era ormai in guerra da quasi due anni.

Una mattina di quel mese il caporedattore della radio: Karl Heinz Reintgen, ricevette un plico da parte, nientedimeno che, del Feldmaresciallo Erwin Rommel, la Volpe del Deserto, all’interno del quale c’era il disco della canzone, con la raccomandazione di trasmetterlo ogni sera giacché risultava essere di gradimento a lui ed alle sue truppe. L’idea però non piaceva al ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels che, negli accenni nostalgici e, a suo avviso, scarsamente militari del brano, ravvisava nel suo ascolto una pericolosa tendenza nei soldati a trascurare l’impegno e gli obiettivi militari, per lasciarsi andare a melensi ricordi romantici. Tuttavia quella volta la spuntò Rommel, considerata la grande popolarità di cui godeva tra il popolo e fra i soldati, e Lili Marlen venne trasmessa come sigla di chiusura dei programmi raggiungendo anche le schiere avverse. Fra militari e civili fossero essi tedeschi, alleati o nemici, ben cinque milioni di persone attendevano ogni sera, alla stessa ora, la diffusione di quelle note e di quelle liriche, grazie anche alle altre emittenti radiofoniche straniere che captavano il segnale, ritrasmettendolo. Ben presto cominciarono a circolare nuove versioni della canzone, tradotta nelle più svariate lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, svedese, russo, turco, arabo, lingue africane e via dicendo, sino addirittura ad annoverare una versione in latino.

Alla fine della guerra, tuttavia, un alone di sospetto cominciò ad aleggiare intorno a Lili Marlen poiché ricordava comunque l’epoca dei combattimenti, delle bombe e del fuoco delle armi portatili o delle artiglierie, delle incursioni aeree, delle sfide navali a colpi di siluro. Ingiustamente il brano fu etichettato come tedesco e dunque di un regime che aveva scatenato il conflitto. A rimettere le cose apposto ci pensò un’altra cantante e attrice tedesca, che guarda caso aveva lo stesso nome del personaggio: Marlene Dietrich, nota anche come L’Angelo Azzurro, dal titolo di un film del 1930 da lei interpretato. La Dietrich, nonostante non avesse mai rinnegato la sua Patria di origine, aveva scelto di stabilirsi negli Stati Uniti perché contraria al Nazismo. Rientrata in Germania dopo la liberazione, una sera d’estate del 1945 cantò la canzone in inglese per i soldati americani che, simultaneamente, intonarono all’unisono il motivo: fu come un’ovazione, sancendone così il ritrovato successo.

Nel corso degli anni Lili Marlen ha ispirato diversi film, uno in particolare che porta lo stesso nome della canzone risalente al 1981, diretto da Rainer Werner Fassbinder e ispirato al romanzo autobiografico della cantante Lale Andersen: Il cielo ha molti colori, con Hanna Schygulla e Giancarlo Giannini come protagonisti, ma ha ispirato anche opere teatrali oltre ad essere stata interpretata da grandi cantanti di fama mondiale. In Italia pregevole resta l’interpretazione fatta da Milva in lingua originale.

Oggi, in un clima di crisi che riporta alla memoria sgradevoli immagini passate, chi scrive, avendo vestito e vestendo ancora a volte l’uniforme militare in qualità di ufficiale, si augura che mai più ritorni lo spettro del conflitto e spariscano tutti gli attuali focolai di guerra, in modo che tutte le sentinelle del mondo stiano sempre con la loro Lili, Come una volta … Wie einst …

Cosimo Enrico Marseglia

