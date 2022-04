Corsi per Oss e per recuperare gli anni scolastici persi, ma era una truffa: sotto inchiesta scuola di formazione

TARANTO/LECCE – Una doppia truffa ai danni della stessa corsista: prima come oss e poi per il recupero di alcuni anni scolastici. Con un esborso in termini economici tutt’altro che banale: più o meno quantificato in 6mila e 400 euro. I vertici della società Formaitalia srls con sede a Manduria sono finiti sotto processo sulla scorta di un decreto di citazione a giudizio a firma della pm Simona Rizzo. Sul banco degli imputati dovranno comparire Claudio Rusciano, 47 anni, di Fragagnano, amministratore unico della società con sede a Manduria e sedi operative a Lecce; Marco De Vitis, 38, di Merine (frazione di Lizzanello) e Francesca Vollaro, 38, di Scafati, tutor dei corsisti e Fabio Di Maggio, 32, di Lecce, collaboratore nonché amministratore unico della società “Servizi Italia” iscritta nel registro imprese con attività prevalente “consulenza pubblicitaria ed aziendale”, intestataria delle utenze telefoniche utilizzate per le comunicazioni per la persona offesa.

Vittima del raggiro: una 45enne di Trieste. E proprio la donna ha messo in moto le indagini con una denuncia-querela. Sul sito internet la società “Formaitalia” quale “Ente di Alta Specializzazione” nel gestire corsi di formazione in diversi ambiti di competenza ed ancora nell’assicurare il conseguimento di titoli riconosciuti in tutta Italia e nella comunità europea – sia in ambito privato che pubblico – sarebbe stata pubblicizzata la frequenza del Corso di Operatore Socio Sanitario a fronte del pagamento di 2mila e 800 euro per il programma didattico e di 500 euro per l’esame finale. La corresponsione di queste somme di denaro avrebbe consentito alla 45enne di conseguire l’attestato di qualifica professionale rilasciato dall’Ente Regionale preposto, in conformità all’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, valido su tutto il territorio nazionale e comunitario, in tutte le strutture pubbliche e private e per l’ammissione di piubblici concorsi.

Nella errata convinzione di riuscire a conseguire la qualifica di Oss che le consentisse di poter entrare nel mondo del lavoro, la 45enne avrebbe stipulato il 18 dicembre del 2019 un contratto di adesione e versava 24 ore dopo un accordo di 500 euro sul totale della quota di partecipazione nel mentre la restante parte mediante ulteriori bonifici bancari a decorrere dal dicembre del 2019 sino a maggio del 2020 per un ulteriore importo complessivo di 2mila e 800 euro in favore della Formaitalia srlsl. Pertanto dopo aver svolto il tirocinio e sostenutio l’1 giugno del 2020 l’esame su una piattaforma online della stessa Formaitalia la donna si è vista recapitare tramitre corriere il 6 novembre del 2020 un attestato di qualifica professionale di oss che in realtà non risultava mai registrato e convalidato né dalla Regione Puglia né dalla Regione Campania.

C’è dell’altro. Ai quattro imputati viene contestato di aver dichiarato falsamente che la frequenza di un ulteriore corso formativo a fronte del pagamento di 3mila e 800 euro le avrebbe consentito il recupero di anni scolastici. Nella falsa convinzione di riuscire a conseguire un titolo scolastico stipulava il 17 giugno del 2020 un secondo contratto di adesione e versava il 18 giugno del 2020 un acconto di 1000 euro sul totale della quota di partecipazione e la restante parte mediante ulteriori bonifici bancari da 234 euro ciascuno a decorrere da giugno 2020 sino a novembre 2020 in favore della Formaitalia srl.

Dopo aver ricevuto comunicazione che a marzo del 2021 avrebbe dovuto svolgere le prove in un istituto in provincia di Napoli le veniva indicato di intestare i restanti bonifici bancari in favore dell’istituto in questione che in realtà risultava differente da quello che precedentemente l’aveva contattata; in tal modo la società Formaitalia srls – che nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto risultava iscritta “con attività prevalente corsi di formazione non riconosciuti organizzati presso terzi” si sarebbe procurato un profitto pari agli importi versati dalla controparte.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Umberto Leo e Pasquale Mucciolo.