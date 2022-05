Dall’orto alla tavola, ma ci pensa lo chef! Il bio agriturismo Lu Panaru sceglie il buon vivere

Ci preparano una ricetta che parla della Puglia: risotto con cavolfiori dell’orto e stracciatella, siamo a Lu Panaru, sulla Lecce-Campi, il bio agriturismo dove chef green cucinano con ciò che coltivano attingendo direttamente dal loro orto i prodotti freschissimi per dare vita a piatti dal sapore autentico.

“Lu Panaru”, che grazie agli chef Stefano e Massimo e ai loro collaboratori, fa dell’orto una nuova frontiera gastronomica.

Dalle verdure alla frutta, dall’olio al pane, tutto è “fatto in casa” per garantire qualità dei piatti, genuinità dei prodotti, salute, sicurezza in tavola e rispetto della natura.

