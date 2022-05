Truffa ai danni di aspiranti Oss con certificati falsi recanti loghi e timbri contraffatti, 17 indagati e cinque arresti

LECCE – Diciassette indagati e cinque arresti (ai domiciliari) per un giro di falsi attestati per operatore socio sanitario, falsificando loghi, immagini e timbri dell’Unione Europea, delle Regioni Puglia, Abruzzo e Campania, ma anche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico.

È l’epilogo dell’indagine avviata dai finanzieri dei comandi provinciali di Lecce e Brindisi, che in queste ore stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare a carico di cinque, accusate dei reati di truffa aggravata, contraffazione di atti aventi valenza pubblica, falsità materiale e autoriciclaggio.

Partita dalle denunce presentate da alcuni frequentatori dei corsi, l’inchiesta ha interessato l’istituto “Giacomo Leopardi” di Lecce, fondazione organizzatrice di corsi per Oss e Oss specializzato, con sede prima a Lecce e poi a Roma.

I provvedimenti di custodia cautelare ai domiciliari hanno interessato: Elsa Occhilupo, 34enne brindisina residente a Roma; Fabio Di Maggio, 32enne residente a Lecce; Claudio Rusciano, 47enne di Fragagnano; Michelangelo Sirsi, 53enne, di Fragagnano; Cosimo Digiacomo, 55enne di Sava. Gli indagati, stando all’accusa, farebbero parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, per la realizzazione di corsi fittizi, eseguiti anche in modalità online.

I malcapitati truffati, convinti di potere utilizzare gli attestati per attività lavorative presso strutture sanitarie pubbliche e private, hanno sborsato fino a 3.000 per frequentare i corsi formativi in questione, con la speranza di un posto di lavoro. Impiego che, però, è stato loro precluso poiché l’attestato ottenuto sarebbe stato carente e viziato degli elementi fondamentali stabiliti per legge.

La fondazione oggetto di indagine, inoltre, come accertato dalle fiamme gialle, non sarebbe stata iscritta nel Registro prefettizio delle persone giuridiche. E quindi non sarebbe stata in possesso dei requisiti legali per essere accreditata presso le varie regione, tra cui la Puglia.

I proventi delle attività delittuose sarebbero stati poi riciclati attraverso la creazione di numerose società che a loro volta avrebbero realizzato operazioni di compravendita di azioni societarie/ immobili e cessione per contanti per circa 1.400.000 euro.

Nei confronti della fondazione e del suo dominus, il gip di Lecce ha inoltre emesso anche un sequestro preventivo per oltre 1 milione di euro. Sono in corso, su tutto il territorio nazionale, perquisizioni domiciliari e sequestri nei confronti delle 250 società collegate alla fondazione, grazie alla preziosa collaborazione dei vari reparti della Guardia di Finanza nonché dei colleghi del Nas di Lecce, Napoli e Salerno.