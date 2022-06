Covid, ondata di omicron 5 (il sottotipo dominante), più contagiosa ma poco dannosa. 1131 nuovi positivi in Puglia, 206 nel leccese

PUGLIA – Il sottotipo della variante Omicron, la cosiddetta “Omicron 5”, sta facendo lievitare i contagi in tutta Italia, soprattutto Lombardia, ma gli esperti non si preoccupano più di tanto: questa mutazione del virus è molto più contagiosa, ma molto meno dannosa delle altre. I decessi quotidiani, che la Regione Puglia ci comunica attraverso il bollettino epidemiologico, si riferiscono a persone con gravi problemi pregressi, con patologie gravissime.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Con 8.738 (ieri 9.922) test eseguiti e 1.131 (ieri 1.467) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 12,94% rispetto al 14,79% di ieri.

Si registrano 2 decessi rispetto ad 1 di ieri, ai 2 di venerdì, ai 5 di giovedì, ai 12 di mercoledì, ai 4 di martedì, ad 1 di lunedì, ai 5 di domenica.

Su 1.131 positivi (ieri 1.467), 206 (ieri 267) si registrano in provincia di Lecce (sale al secondo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 257 a 252 (-5), mentre gli attualmente positivi salgono da 18.581 a 18.970 (+389).

Dei 252 ricoverati, 242 (ieri 244, -2) sono in area non critica, mentre 10 (ieri 13, -3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 377

Provincia di Bat: 107

Provincia di Brindisi: 76

Provincia di Foggia: 203

Provincia di Lecce: 206

Provincia di Taranto: 141

Residenti fuori regione: 19

Provincia in definizione: 2