Flora e vegetazione del Salento: Il Lentisco

Il genere Pistacia è presente in Italia con 3 specie: Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus e Pistacia vera L.

L’ultima ha portamento essenzialmente arboreo e foglie pubescenti a 1-5 segmenti ovati; è coltivata, soprattutto in Sicilia, per il seme commestibile e talvolta inselvatichita.

Link Sponsorizzato

Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus si differenzia da Pistacia lentiscus L. per le foglie imparipennate e l’infiorescenza a pannocchia ramosa più grande; è specie meno termofila.

Originario del bacino del Mediterraneo, diffuso in Italia in particolare lungo le coste delle regioni centro-meridionali e della Liguria, il lentisco è un arbusto o piccolo albero alto massimo 4-5 metri, con fusto molto ramificato, con rami a portamento tendenzialmente orizzontale. Presenta una chioma globosa, irregolare e densa.

Link Sponsorizzato

Il tronco caratteristicamente sinuoso presenta corteccia squamosa color cenere o rossastro-bruna. Le foglie sempreverdi se strofinate emanano profumo resinoso, sono composte paripennate, alterne, sessili, coriacee, composte da 3-5 paia di foglioline di colore verde chiaro e lucide, con apice arrotondato. Il margine fogliare è intero con nervatura penninervia ben evidente. I Rami giovani sono bruni e con peluria. Il lentisco è una pianta dioica con infiorescenze riunite in pannocchie all’ascella delle foglie sui rami degli anni precedenti. Fiori maschili con 5 antere rosso-porporine; i femminili presentano un ovario supero. Il frutto della pianta è una drupa tondeggiante, con un solo seme, brevemente peduncolata, dapprima rossa poi nera a maturazione. Fiorisce a marzo-maggio e la maturazione delle drupe si ha nel periodo invernale. Per questo motivo rappresenta un’importante risorsa trofica durante l’inverno per la fauna selvatica. I teneri germogli, freschi e poco tannici, sono appetiti dai ruminanti selvatici.

Specie dalla notevole importanza ecologica in grado di ripristinare velocemente la copertura in suoli denudati, è specie miglioratrice del suolo.

Il suo terriccio è considerato un ottimo substrato per il giardinaggio. Specie spiccatamente rustica è adatta all’impiego per la riqualificazione ambientale. Utilizzato con buoni risultati per la progettazione di zone marginali in forte pendio e altamente rocciose: il lentisco si presta bene per essere impiegato come componente di giardini mediterranei e giardini rocciosi. Appartiene alle fanerofite cespugliose, piante legnose con portamento cespuglioso.

Entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste mediterranee: area dell’Olivo). È una pianta eliofila, termofila e xerofila che vegeta dal livello del mare fino a 600 metri. Resiste bene ai venti più forti ma teme il freddo. Tipico componente della macchia mediterranea sempreverde spesso in associazione con l’olivastro, la fillirea e il mirto; molto adattabile per il terreno, predilige però suoli silicei. Non è specie colonizzatrice ma può assumere aspetto dominante nelle fasi di degradazione della macchia, in particolare dopo ripetuti incendi.

Il suo nome Pistacia lentiscus ha la seguente etimologia: “pistákion” nome del genere e deriva dal greco, assonante con il persiano “pistáh” ricco di farina, mentre quello della specie lentìscus deriva dal latino “lentitia” che significa flessibilità, elasticità, voce di origine straniera, accostata a lentus ‘lento’, per l’umore vischioso della pianta.

Il lentisco compare per la prima volta in alcuni riferimenti storici al Mastice di Chios, la resina vegetale che si estrae dal fusto del lentisco. I più antichi riferimenti storici al Mastice di Chios e ai suoi usi medicinali risalgono a Herodotus nel V° secolo a.C., ma una descrizione alle sue virtù medicinali si trova per la prima volta nel testo di Dioscoride, Plinio il vecchio (23-79 d.C.) nella sua “Naturalis historia”, nomina il mastice di Chios e suggerisce di utilizzare anche l’olio ricavato dai frutti di Lentisco e mescolato a cera per medicare le escoriazioni. Il mastice, se masticato, diventa una pasta malleabile che aderisce ai denti e, grazie alla sua azione antinfiammatoria e antisettica, combatte la gengivite, la piorrea e profuma l’alito.

Il mastice viene utilizzato, nel Mediterraneo Orientale, come sostanza da masticare, aromatizzante di bevande (es. vino), di gelati, di liquori. Il mastice può anche essere utilizzato come sostanza adesiva e per usi artistici, quale vernice se disciolto in essenza di trementina.

Il mastice così trattato fornisce un’ottima vernice per restauri neutri su dipinti antichi.

In passato il lentisco ha avuto una larga utilizzazione per molteplici fini; oggi i suoi usi sono più limitati.

Ultimamente si è iniziato a coltivarlo per la massiccia richiesta del mercato floricolo per le sue fronde verdi recise, particolarmente idonee alla costituzione di composizioni floreali miste. Tale notevole richiesta, infatti, stava creando il problema dei tagli indiscriminati nelle zone di diffusione.

Il suo legname è apprezzato per lavori di intarsio e per piccoli lavori al tornio, grazie alla sua durezza e al bel colore rosso-venato. In passato veniva usato per produrre carbone vegetale e ancora oggi è apprezzato per alimentare i forni a legna delle pizzerie in quanto la sua combustione permette di raggiungere in tempi rapidi alte temperature.

Le foglie, ricche di tannini, venivano usate per la concia delle pelli.

L’olio essenziale prodotto dai frutti è considerato efficace nella cura dei reumatismi; esso ha proprietà balsamiche, antinfiammatorie, sedative ed antisettiche delle mucose; l’alto contenuto di sostanze tanniche ne fa un valido aiuto in caso di dissenterie, anche se l’uso del lentisco come pianta medicinale è attualmente sconsigliato per uso interno perché può provocare intossicazioni e fenomeni di intolleranza.

L’olio ricavato dai semi è usato in cosmetica per fare saponi con caratteristiche balsamiche ed antisettiche.

L’olio essenziale di Lentisco è un ottimo balsamico, tonificante e rinfrescante da aggiungere all’acqua del bagno. Può essere usato anche per profumare l’aria in casa. La resina essiccata può essere utilizzata per profumare gli armadi e tenere lontano gli insetti.

1 of 27

In passato in caso di scarso raccolto dagli olivi e dagli olivastri, i frutti venivano sottoposti a bollitura e a spremitura per estrarre un olio impiegato come succedaneo dell’olio d’oliva per l’alimentazione, soprattutto nei periodi di carestia. Principalmente veniva usato come combustibile per l’illuminazione.

Per aromatizzare le carni si usavano le sue bacche, spesso anche usate in insalata con altre erbe di prato.

Le bacche venivano usate anche come mangime per gli uccelli.

Nell’alimentazione animale, il panello residuo dall’estrazione dell’olio è utilizzabile tale e quale come mangime, soprattutto per i suini, ed ha buone caratteristiche dietetiche.

In Grecia la pianta era consacrata a Dictymna, una ninfa di Artemide che amava adornarsene; poiché analogo uso ne facevano le vergini elleniche, nel tempo questa pianta è rimasta legata ai simboli di purezza e verginità.