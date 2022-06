Flora e vegetazione del Salento: Il Mirto

Il mirto (Myrtus Communis) arbusto sempreverde della famiglia delle Myrtacee, rappresenta l’unica mirtacea della flora europea.

Nel Salento lo troviamo sia all’interno delle leccete che in alcune associazioni della macchia termofila mediterranea dell’Oleo – Ceratonion.

Appartiene alla forma biologica delle Fanerofite cespugliose (P caesp), si presenta, appunto, come una pianta legnosa con comportamento cespuglioso, probabilmente differenziatasi in Australia, dove le mirtacee, in particolare nella zona occidentale a clima mediterraneo, costituiscono un quinto del totale.

Entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste mediterranee: area dell’Olivo) lo ritroviamo in tutta la tradizione mediterranea dove, oltre ad essere molto utilizzato come pianta aromatica e medicinale, è protagonista di numerose storie e leggende.

Pianta sacra a Venere, e quindi simbolo dell’amore e della poesia amorosa, per cui si usava cingere di corone di mirto il capo dei partecipanti ai conviti e dei poeti, soprattutto amorosi.

Plinio lo soprannominò “Myrtus coniugalis” riproponendo il suo ruolo di simbolo legato alla fertilità sempre presente nei banchetti nuziali quale augurio di vita prosperosa. Consigliava di piantare il mirto come primo arbusto nei luoghi pubblici per ingraziarsi Venere. Pianta amata anche da Marte, veniva associata nel nome alle Amazzoni, di cui Myrtò era tra le più famose.

Anche Ovidio nel 43 a.C. collega il mirto alla dea della bellezza Afrodite che nasce dal Mare, approda sulla spiaggia di Citara e nasconde le sue nudità coi rami di mirto.

Nell’Antica Roma, questa pianta era molto venerata tant’è che Roma fu chiamata “città del mirto” proprio perché il cespuglio arbustivo era già preesistente sul territorio in cui fu fondata.

Già nel 500 a.C. le sue fronde erano simbolo di vittoria e il Senato addirittura concedeva al vincitore di una battaglia di salire sul Campidoglio con una corona di mirto. La pianta simboleggiava al tempo anche la vittoria ottenuta senza spargimento di sangue.

Ancora alla fine dell’impero romano il mirto continuava ad essere considerato propiziatorio per i giovani sposi che venivano toccati con le sue fronde all’altezza del cuore, pertanto si adornava la loro abitazione con i suoi rami e si intrecciavano ghirlande per le nozze.

Questa tradizione continua ancora oggi in alcune regioni italiane dove nel bouquet della sposa si inseriscono i rametti di mirto fiorito.

Sembra che il suo nome sia talmente antico da collegarsi alla religione ebraica: in ebraico il nome di tale arbusto è dato dalla parola “hadas” da Adàssa, uno dei nomi di Ester, che salvò gli Ebrei dalla strage fatta ordinare da Aman.

Nell’accezione moderna, invece, la parola deriva dal greco “myrtos” (“myrtus” per i latini) e significa essenza profumata, proprio per il suo forte profumo aromatico dovuto alla presenza di terpeni nelle sue resine, presenti in tutte le sue parti anatomiche.

Il mirto contiene un olio essenziale, il mirtolo, contenente numerosi principi attivi quali mirtenolo, geraniolo, canfene, contiene inoltre, tannini e resine assieme a sostanze come l’acido citrico, l’acido malico e la vitamina C, che lo rendono una pianta dalle molteplici proprietà officinali.

Le sue proprietà spaziano dalle proprietà antiinfiammatorie, diuretiche, balsamiche, a quelle astringenti ed antisettiche. Tutto ciò gli ha valso un elevato impiego in campo erboristico per la produzione di creme di bellezza, detergenti intimi (molto efficaci in caso di infezioni genitourinarie) e farmaceutico per esempio per la cura e la tonificazione degli arti inferiori, aiuta infatti a prevenirne la dilatazione venosa, oppure a guarire le affezioni a carico dell’apparato digerente, delle mucose orali e del sistema respiratorio (ottimo l’unguento per il torace e le inalazioni a getto di vapore per liberare il catarro e trattare le bronchiti).

La sua essenza è molto utilizzata per purificare l’aria negli ambienti e donare tranquillità interiore (consigliata per gli ambienti dopo la degenza, anche perchè più tollerata rispetto ad esempio all’eucalipto dai bambini e dagli anziani). Le fronde di mirto possono essere impiegate per profumare la biancheria se depositati in cassettiere ed armadi, mentre i pigmenti contenuti in ogni sua parte vengono impiegati per conciare il cuoio e per produrre inchiostro; infine il legno è utile per tornire alcuni oggetti di uso quotidiano, oltre ad essere un ottimo combustibile. Dalle bacche si ricava il tradizionale liquore di mirto.

Arbusto sempreverde, o piccolo alberello, alto fino a 3 m, presenta foglie opposte, coriacee, sessili, ovato-lanceolate con apice acuto, lunghe 2-3 cm e larghe 1-1,5 cm. I fiori, larghi circa 1,5 cm, sono solitari o appaiati, pedicellati, disposti all’ascella delle foglie, con petali bianchi, e provvisti di numerosi stami. La fioritura, abbondante, ha luogo nella tarda primavera e all’inizio dell’estate, da maggio a luglio. Un evento piuttosto frequente è la seconda fioritura che si può verificare in tarda estate, da agosto a settembre e, con autunni caldi, in ottobre. Il fenomeno è dovuto principalmente a fattori genetici. Il frutto è una bacca blu scuro tendente al nero, sferica o ovoidale, lunga 6-7 mm o poco più, portante all’apice i rudimenti del calice fiorale, con numerosi semi reniformi. Maturano da novembre a gennaio persistendo per un lungo periodo sulla pianta.

E’ una pianta rustica, si adatta abbastanza ai terreni poveri e siccitosi ma trae vantaggio sia dagli apporti idrici estivi sia dalla disponibilità d’azoto manifestando in condizioni favorevoli uno spiccato rigoglio vegetativo e un’abbondante produzione di fiori e frutti.

Il mirto ha un valore molto importante nella rigenerazione della macchia mediterranea colpita dagli incendi perché anche se la sua fronda brucia con facilità è tra le prime specie ad emettere nuovi polloni più sani e vigorosi dopo il passaggio del fuoco.

