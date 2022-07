Flora e vegetazione del Salento: Il Rosmarino

Il Rosmarino è un arbusto legnoso perenne sempreverde presente in tutto il bacino del Mediterraneo.

Considerato fin dal 1753 specie a sé stante, si distingue dalla salvia, infatti, per via di una differenza negli stami dei fiori delle due piante, entrambe appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae, recentemente, a seguito di studi più approfonditi della Royal Horticultural Society (RHS), è stato riconsiderato come specie di salvia.

Di conseguenza il suo nome scientifico è cambiato in Salvia rosmarinus Schleid., abbandonando la vecchia nomenclatura di Linneo Rosmarinus officinalis.

Il nome “Rosmarino” deriva dalle parole latine Ros e Maris letteralmente “rugiada di mare”, probabilmente a specificare le zone favorite dalla pianta.

Secondo altri studiosi il nome deriva da rosa e maris, vale a dire “rosa del mare”. Molte di queste spiegazioni si sono ispirate all’aspetto della pianta e si pensa infatti che ros derivi da rhus vale a dire “arbusto del mare”. L’associazione al mare probabilmente, oltre al suo areale, probabilmente è imputabile al colore dei piccioli fiori di questa pianta con una colorazione lilla-indaco che ricorda il colore dell’immensa distesa d’acqua

Nel Mediterraneo rappresenta una delle piante aromatiche più diffuse, il suo è noto da secoli per i suoi molteplici impieghi.

Secondo il mito la sua nascita è dovuta alla storia d’amore tra Apollo e la principessa di babilonia Leucatoe.

La principessa venne punita dal padre il re dei Persiani per aver ceduto agli amori del Dio, che la fece seppellire viva. Invece la principessa grazie ad Apollo si trasformerà in una pianta di Rosmarino facendo penetrare i raggi solari nella sua sepoltura, salvando per sempre il profumo della sua amata. La pianta di rosmarino venne poi bruciata in onore degli Dei come simbolo di immortalità. Proprio a causa di questo mito, che viene raccontato anche nelle metamorfosi di Ovidio, nasce la tradizione, soprattutto nel nord Europa di accompagnare i defunti nel loro viaggio con questa pianta officinale.

Appartenente alla Forma Biologica delle Nano-Fanerofite, si presenta come pianta legnosa con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo (P caesp – Fanerofite cespugliose). Si tratta di una pianta legnosa con portamento cespuglioso, sempreverde, molto ramosa con portamento a volte ascendente a volte prostrato, mai veramente eretto, alto fino a 2 metri, con corteccia bruno chiara. Può formare pulvini tondeggianti vicino al mare o in aree molto ventose.

Le foglie sono lineari larghe 2-3 mm e lunghe 15-30 mm, revolute sul bordo, sessili, verde scure e lucide di sopra, bianco tomentose di sotto, opposte lungo i rami ed in fascetti ascellari. I fiori sono raccolti in racemi ascellari brevi, generalmente nella parte superiore dei rami, ciascuno con 4-16 fiori.

Il calice è campanulato bilabiato tomentoso di 5-6 mm diviso fino ad un terzo della lunghezza. La corolla si presenta di colore azzurro-chiara o lilla, a volte rosea o bianca bilabiata a tubo sporgente, gonfia alla fauce, con labbro superiore dritto formato da due lobi connati e labbro inferiore trifido con lobo centrale più grande e concave e lobi laterali oblunghi e più o meno rivoluti.

I due stami superiori sono assenti, i due inferiori sono ascendenti e superanti la corolla. Stilo semplice a stimma bifido. Il frutto schizocarpico è un microbasario (tetrachenio) brunastro, racchiuso nel calice, con 4 acheni (nucule) di 2,2-3 x 1,2-1,8 mm, ovoidi, color castano chiaro, con superficie d’inserzione color crema.

Generalmente fiorisce tra aprile e agosto; mentre i fiori sono presenti tutto l’anno nelle isole e lungo la costa in luoghi particolarmente protetti.

Il suo tipo corologico è quello Steno-Mediterraneo ed è un’entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste mediterranee: area dell’Olivo).

In Italia si rinviene lungo tutte le coste tirreniche e ioniche; sulle coste adriatiche sale fino al Molise, presente in tutte le isole, nonché sulle rive occidentali del Garda. Il suo habitat è rappresentato da macchie e garighe, preferibilmente su calcare, dal livello del mare fino a 800 metri.

I suoi rametti ospitano spesso insetti crisomelidi dai colori metallici rispettivamente verde e rosso: Chrysom americana e C. menthostri.

Nel Salento è componente diffuso e caratteristico della macchia bassa mediterranea.

Le foglie e i fiori del rosmarino contengono un olio essenziale “Cleum rosmarini”, ricco di terpeni, quali: cineolo, borneolo, esteri e pinene.

Il rosmarino viene usato in diversi modi sia come pianta medicinale che in cucina, che nell’aromaterapia. Come pianta officinale è usato per i capelli contro la calvizie e la forfora, per i disturbi della circolazione sanguigna, disturbi digestivi, disturbi epatici e intestinali, dolori reumatici e artritici, emicrania, gargarismi, inappetenza, malattie di raffreddamento, stati di debolezza generale.

Le foglie vanno raccolte da maggio a luglio e fatte essiccare lentamente all’ombra.

Sono innumerevoli le sue proprietà aromatiche, usate per stimolare le funzioni digestive e l’appetito soprattutto nei casi di astenia, affaticamento, inappetenza di anziani e bambini. L’infuso e il decotto di foglie sono ottimi depurativi del fegato. I principi attivi del rosmarino creano effetti positivi a livello gastrico e intestinale migliorando i fenomeni di flatulenza. I tannini presenti nella pianta hanno proprietà astringenti per cui è utile nel caso di epistassi e in caso di flussi mestruali abbondanti. Favorisce la diuresi, utile, pertanto, in caso insufficienza renale. L’infuso di rosmarino può essere usato per gargarismi e ha azione antisettica per la gola, consigliato per l’igiene della bocca dona un effetto rinfrescante delle gengive. Si può usare come antidolorifico per reumatismi, artriti, dolori articolari e muscolari, tramite impacchi con garze imbevute nell’infuso o nel decotto di foglie, da applicare direttamente sulla parte interessata, favorendo al contempo un’azione stimolante sulla circolazione sanguigna. Come fare l’impacco: bollite per 10-15 minuti in un litro d’acqua 50 – 60 grammi di foglie di rosmarino, spegnere e filtrare.

In bellezza viene usato in bagni tonificanti e rilassanti, per frizioni contro la forfora, massaggi contro la cellulite, per scurire i capelli, per suffumigi facciali, come tonico astringente. L’infuso di rosmarino usato nel risciacquo dei capelli, massaggiando il cuoio capelluto stimola i follicoli piliferi alla ricrescita, migliora la circolazione sanguigna, regola la secrezione sebacea, previene la calvizie precoce e l’alopecia; con questo trattamento i capelli risulteranno più lucidi e forti. L’olio essenziale si usa nell’acqua del bagno, per stimolare energicamente la circolazione, risulta, inoltre, antisettico, sudorifero e tonificante.

Usato nell’elisir di bellezza della regina d’Ungheria Isabella che nel XIV secolo all’età di ben settant’anni fu chiesta in sposa dal giovane Re di Polonia. Pare che il segreto della sua bellezza fosse “un’acqua speciale”, che altro non era che un distillato di rosmarino. Il suo elisir era preparato con: 10 gocce di olio essenziale di rosmarino fiorito con l’aggiunta di mezzo litro di acqua di rose o di arancio e 2 dl di alcool buongusto 95°, il tutto stagionato per sei mesi. Una volta pronto si usa per frizionare la pelle del viso e del corpo con massaggi e spugnature.

Con le foglie si prepara un vino digestivo: 1 litro di vino rosso – 40 g di foglie di rosmarino (fresche) – scorza di 1 limone (biologico). La preparazione prevede i seguenti passi: raccogliere e pulire le foglie con uno straccio umido. Si mettono, poi a macerare nel vino per 7 giorni insieme alla scorza di limone. Trascorsi i quaranta giorni si può filtrare il macerato con un colino, imbottigliare e conservare in un luogo fresco. Il vino va servito a fine pasto al fine di facilitare la digestione e combattere l’alitosi.

L’infuso di rosmarino si fa utilizzando 1-2 cucchiaini di foglie essiccate di rosmarino in una tazza di acqua bollente, lasciando poi in infusione con coperchio per 10-15 minuti.

In cucina è usato per arrosti e altri piatti di carne, focacce, patate al forno, sughi, verdure saltate, marinate, ecc. Viene anche usato per aromatizzare gli aceti e creare oli aromatici.

Si possono creare dei sacchetti contenenti foglie di rosmarino e alloro da mettere all’interno di cassetti e armadi contro le tarme degli indumenti e degli alimenti. Con i rami si possono creare rametti e ghirlande decorative per profumare e rinfrescare gli ambienti.

Se si fa bollire in acqua, con l’aggiunta di una scorsa di limone a fuoco molto basso, profuma intensamente l’ambiente. Può essere usato anche per disinfettare la casa ed in particolare il bagno: bollire per 10 minuti mezzo litro di acqua con una manciata di foglie di rosmarino e poi filtrare.

Il rosmarino è ricordato anche come pianta magica: i rametti erano pesati e bruciati in riti propiziatori o posti sotto il cuscino del letto per fugare gli spiriti maligni. Secondo una leggenda i fiori del rosmarino prima erano bianchi: divennero azzurri solo quando la Madonna, durante la fuga in Egitto, lasciò cadere il suo mantello su una pianta di rosmarino. Secondo la tradizione protegge le mani e ne previene le malattie. Per questo motivo durante i riti di purificazione ci si lava le mani con il rosmarino. Senza il rosmarino non si avrebbe la purificazione. Nel Medioevo al rosmarino venivano attribuite virtù magiche, pertanto, con il suo legno si realizzavano oggetti da usare come talismano, come ad esempio il pettine contro la calvizie.

I Romani con questo arbusto decoravano i capi delle statue dei Lari, spiriti protettori delle anime dei defunti di una famiglia.

