Sabato 13 agosto ultimo appuntamento di Teatini in Musica 2022 con “Arie e cori d’Opera”

LECCE – Sabato 13 agosto ultimo appuntamento della rassegna Teatini in Musica 2022, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce.

Arie e cori d’Opera è il titolo del concerto che vedrà protagonisti sul palco del Chiostro dei Teatini di Lecce i soprani Maria Luisa Casali e Luciana Distante, il mezzosoprano Antonella Colaianni, il tenore Gabriele Mangione, il baritono Carlo Provenzano, il pianista Vincenzo Rana, con la partecipazione del Coro Lirico di Lecce diretto da Luigi Mazzotta.

Arie e cori d’Opera è un progetto musicale che vuole dare il giusto valore ad alcuni dei cori più noti e famosi dei più grandi compositori di opere liriche, insieme ad arie cantate da straordinari solisti, offrendo agli ascoltatori la possibilità di apprezzarne tutta la bellezza.

Sarà una serata emozionante, all’insegna del bel canto e della bella musica, con un repertorio che spazia da Tosca di Giacomo Puccini alla Carmen di Georges Bizet, da La Traviata e il Nabucco di Giuseppe Verdi alla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, solo per citarne alcuni.

PROGRAMMA

PUCCINI da Tosca Te Deum – coro e C. Provenzano, baritono

Cantata – coro e L. Distante, soprano

E lucevan le stelle – G. Mangione, tenore

GOUNOD da Romeo e Giulietta Ah, Je veux vivre dans le rêve – M. L. Casali, soprano

BIZET da Carmen Habanera – coro e A. Colaianni, mezzosoprano

Toreador – coro e C. Provenzano, baritono

PUCCINI da La Bohème O soave fanciulla – M. L. Casali, soprano, e G. Mangione, tenore

CILEA da Adriana Lecouvreur Io son l’umile ancella – L. Distante, soprano

A. MOZART da Il ratto dal serraglio Ach, ich liebte – M. L. Casali, soprano

PUCCINI da Turandot Nessun dorma – G. Mangione, tenore

MASCAGNI da Cavalleria Rusticana Preghiera – coro

VERDI da Rigoletto Bella figlia dell’amor – quartetto

da La Forza del destino La Vergine degli angeli – coro e L. Distante, soprano

da Nabucco Gli arredi festivi – coro

da Il Trovatore Coro degli zingari e Stride la vampa – coro e A. Colaianni, mezzosoprano

Miserere – coro, L. Distante, soprano e G. Mangione, tenore

da La Traviata Coro di zingarelle e mattadori

Libiamo ne’ lieti calici (Brindisi)

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROMO SPECIALE TEATINI IN MUSICA 2022

Acquista in anticipo i biglietti per Teatini in Musica e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 15 € nel Primo Settore e 10 € nel Secondo Settore!

Promozione disponibile presso la Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.it

BIGLIETTI

Primo Settore: Intero € 20 / Ridotto € 17 / Promo € 15

Secondo Settore: Intero € 15 / Ridotto € 12 / Promo € 10

Tariffa Ridotta

È prevista per: Over 65 anni, Docenti, Dipendenti Banca Popolare Pugliese, Soci FAI, Soci Soroptimist

Tariffa Promo

È prevista per: Under 35 anni, Abbonati alla 52^ e 53^ Stagione Concertistica, ai Concerti con Aperitivo 2022 e a Classica d’Estate 2022, Studenti, Disabili e Accompagnatori, Gruppi di almeno 8 persone, Allievi ed Accompagnatori di Scuole di Musica in Convenzione