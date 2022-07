Teatini in Musica, venerdì 5 agosto Guido Di Leone Trio feat. Francesca Leone

Protagonista sul palco del Chiostro dei Teatini sarà il Guido Di Leone Trio, con Guido Di Leone alla chitarra, Giampaolo Laurentaci al contrabbasso, Fabio Delle Foglie alla batteria, e con la partecipazione speciale della cantante Francesca Leone.

Sarà una serata dedicata agli standard del jazz, i brani classici e le melodie dei grandi jazzisti che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Un progetto da cui emerge l’anima jazz di Guido Di Leone che, insieme al suo trio, ha fatto della classicità, dello swing e del linguaggio bop il proprio vessillo autoriale.

Protagonista indiscusso è Guido Di Leone, chitarrista, didatta, compositore e arrangiatore, una discografia che sfiora i cento titoli e una carriera concertistica in giro per il mondo, con collaborazioni importanti e una appassionata attività da direttore e docente del Pentagramma di Bari, scuola musicale da lui stesso fondata nel 1985. Con lui sul palco Giampaolo Laurentaci, contrabbassista e compositore jazz, con uno spiccato interesse per la musica afroamericana e jazz, laureato in Musica Jazz presso l’ESMUC (Escola Superior de Musica de Catalunya). Completa il trio Fabio Delle Foglie, batterista dall’età di 15 anni, laureato in Musica Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari e docente di Batteria al Pentagramma di Bari.

Il concerto vedrà la partecipazione speciale di Francesca Leone, cantante jazz particolarmente incline alle sonorità jazzistiche dei “crooner” bianchi e dei grandi della bossanova, altro genere di cui è affermata interprete.

PROGRAMMA MUSICALE

V. Young – Love letters

J. Hall – Aruba

V. Shertzinger – Tangerine

K. Suessdorf – Moonlight in Vermont

R. Menescal – O telefone

D. Modugno – Tu si na cosa grande

E. Y. Arburg – Old Devil Moon

J. Hall – Down from Antigua

B. Carter – Only trust your heart

G. Gershwin – But not for me