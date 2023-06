Flora e vegetazione del Salento: Alaterno

È un arbusto sempreverde che raggiunge l’altezza di massimo 5 m.

L’alaterno è eretto cespuglioso quasi completamente glabro (privo di peluria). Si rinviene in aree sassose ed aride nelle macchie sempreverdi dell’intera regione mediterranea.

Link Sponsorizzato

La sua forma biologica è indicata con: P caesp- Fanerofite cespugliose, vale a dire piante legnose con portamento cespuglioso.

Il tipo corologico è Steno-Medit. – Entità mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste mediterranee: area dell’Olivo).

Link Sponsorizzato

Il nome del genere Rhamnus deriva dal greco άμνος rhámnos, nome attribuito a diversi arbusti da Teofrasto e altri Autori greci; mentre il nome specifico alaternus deriva dal nome di un arbusto chiamato linterno citato da Plinio e utilizzato da Linneo per l’assonanza con “alternus” alternato, riferendosi sicuramente alla disposizione delle foglie.

Le sue foglie sono appunto alterne, coriacee di 2 – 6 cm di forma variabile, da lanceolate a ovate, acute e ottuse.

Possono essere intere o dentate, con colorazione verde scuro lucente. I rami sono minutamente vellutati.

I fiori sono piccoli di color verde giallastro riuniti in dense infiorescenze globulari. I frutti sono dapprima rossi e neri a maturità di 4-6 mm. Sono localizzati in mezzo alle foglie ed ognuno ha tre semi, giungono a maturazione in Luglio-Agosto, molto appetite dagli uccelli, sono velenose per l’uomo.

Le foglie contengono triterpeni, mentre i frutti, a maturazione, contengono ramnoxantina, emodina, quercetina, ramnocatartina, zucchero e acido succinico.

In medicina, la presenza dei triterpeni ne permette l’utilizzo come antipertensivo, antiarterosclerotico ed antiossidante. Secondo le ultime ricerche gli estratti delle radici e delle foglie dell’alaterno sono molto ricchi di flavonoidi pertanto in grado di esercitare uno spiccato effetto antiproliferativo contro le cellule della leucemia.

Popolarmente utilizzato come lassativo ma molto pericoloso perché molto potente se non utilizzato insieme ad altre erbe che ne mitighino l’effetto, riducendo l’assorbimento dei glicosidi antrachinonici presenti nei frutti.

Pianta tintoria, veniva usata per tingere di giallo i tessuti, con rami e foglie, mentre oggi viene usata nell’industria dei coloranti per l’estrazione dai frutti dei pigmenti noti come “verde di vescica”.

Il legno molto duro, di colore giallo-brunastro e dal caratteristico odore sgradevole che si libera dopo il taglio (da cui il nome comune di legno puzzo), viene utilizzato per lavori di tornio ed ebanisteria. In alcuni paesi il legno veniva usato per intagliare amuleti, Plinio infatti affermava che l’alaterno fosse in grado di scacciare gli incantesimi ed in effetti in alcuni paesi delle aree interne della Sardegna con il legno giovane era usanza creare un amuleto a forma di stella da indossare per proteggersi da ogni pericolo.

1 of 13