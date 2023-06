Flora e vegetazione del Salento: Il Rovo

Pianta arbustiva perenne delle Nano-Fanerofite, alta fino anche a 2-3 mt.

Tipicamente Euri-Medit., ha areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est.

Pianta arbustiva perenne, sempreverde, sarmentosa, presenta una grossa radice legnosa pollonifera.

Dalla radice si sviluppano lunghi turioni (giovani germogli) di 50 – 150 (300) cm che si presentano in posizione sub-eretta o arcuata poi ricadente. I turioni hanno una gemma apicale in rado di radicare e sono di colore violaceo o arrossato e pruinoso, con diametro di 6 – 10 mm e forma pentagonale-scanalata, ricoperti di peli stellati, semplici o fascicolati e muniti di robusti aculei alla base.

All’interno dei tralci cavi nidificano e possono svernare le api selvatiche.

Il nome del genere Rubus: [Rosaceae] deriva da rúbeo che vuol dire essere rosso, con riferimento al colore dei frutti immaturi del rovo, mentre ulmifolius si accosta al genere Ulmus e a folium foglia: vale a dire con foglie simili a quelle degli olmi.

Le foglie sono alterne, palmate e picciolate con da 3 a 5 foglioline di colore verde cupo, glabre nella faccia superiore mentre quella inferiore è ricoperta da una densa peluria a farla sembrare bianca e tomentosa. La densità dei peli è veramente altissima raggiungendo addirittura 40-50 peli x centimetro quadrato.

La fogliolina terminale è obovata, mucronata e con base arrotondata e nervatura evidente; la sua lamina è irregolarmente dentata, mentre gli altri segmenti sono palmato-ellittici con lembo dentato.

Le foglie sono molto appetite da numerosi bruchi di varie specie di lepidotteri, in particolare ninfalidi. Anche le lepri sono ghiotte delle foglie del rovo.

L’Infiorescenza è formata da una pannocchia terminale piramidata, senza brattee e con presenza di foglie a 3- 5 lobi.

La loro pagina superiore è coriacea e verde scura mentre la pagina inferiore bianco tomentosa, con aculei.

I fiori sono riuniti in gruppi apicali picciolati di colore bianco-tomentosi. La fioritura avviene tra Maggio e Luglio. I fiori sono ricchi di nettare e ricercati da numerosi insetti, particolarmente importante per la farfalla Calaestrina argiolus farfalla diurna della Puglia con spiccato dimorfismo sessuale: i maschi sono superiormente di colore azzurro cielo con margini sottili neri. Le femmine hanno tonalità più o meno chiare e margini scuri molto larghi.

Il frutto multiplo (mora) è un drupeto (polidrupa) prima rosso e nero a maturazione, lucido, dal diametro di circa 1 cm. Ogni drupola contiene un piccolo seme marrone chiaro di forma irregolarmente ellittica.

I frutti sono molto apprezzati dalla fauna selvatica: numerosi uccelli e mammiferi, infatti li utilizzano come importante risorsa trofica, soprattutto volpi e tassi.

Anche l’uomo apprezza molto le more, non solo per il loro buon sapore ma anche perché fonti di antiossidanti, in quanto contengono grandi quantità di antocianine e flavonoidi, sostanze in grado di contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento dell’organismo, contengono pochissime calorie, sono ricchi di sali minerali (fosforo, magnesio, potassio, sodio, selenio zinco e rame) inoltre contengono vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C ed E.

Con i germogli del rovo si può preparare una bevanda mentre il decotto si prepara facendo bollire nell’acqua estremità e foglie. Ha proprietà astringenti e può essere usato per fare gargarismi contro le infezioni della bocca e del cavo orale. Con i frutti si prepara uno sciroppo ricoprendo le more con zucchero sciolto a caldo in acqua; il succo di more si prepara mettendo acqua in quantità maggiore e poi frullando tutto insieme con zucchero.

I germogli di rovo sono commestibili e si usano per preparare risotti, ripieni o anche semplicemente lessati. Generalmente la raccolta avviene tra fine primavera e inizio estate prima della comparsa di fiori e frutti.

Ippocrate (460 a.C.), padre della medicina, riferiva delle proprietà terapeutiche delle more, che seguito da Dioscoride (40-90 d.C.), medico a Roma all’epoca dell’imperatore Nerone, e da Galeno (130 d.C.), medico dell’imperatore Marco Aurelio, riteneva che le more potessero giovare alla cura della gotta, tanto che i frutti vennero ribattezzati come “bacche della gotta”.

