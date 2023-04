Flora e vegetazione del Salento: Erica pugliese

Specie appartenente alle Camefite suffruticose: piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni, fusto generalmente prostrato-ascendente, poi eretto e ramoso. Fa parte delle Nano-Fanerofite, piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo (nel caso dell’erica pugliese l’altezza raggiunge solitamente massimo un metro).

Bellissima la sua fioritura, in autunno, quando la pianta si presenta con tantissimi fiori rosa.

Il suo nome volgare pare derivi dal fatto di essere presente in Italia solamente in Puglia, precisamente in Salento (pare che le segnalazioni in Sicilia siano erronee).

Il nome scientifico, invece, Erica: [Ericaceae] dal greco ἐρείκω ereíko tritare, sbriciolare, probabilmente per la sua capacità di insediarsi in terreni difficili e i substrati calcarei.

Tipo corologico Steno-Medit.-Orientale si rinviene nel Bacino orientale del Mediterraneo, dalla Balcania alla Turchia ed Egitto.

Nel Salento è segnalata lungo la costa adriatica in provincia di Brindisi e Lecce, mentre una sola stazione si trova sulle coste joniche, presso Gallipoli.

Piccolo arbusto sempreverde con corteccia grigio-brunastra e foglie piccole aghiformi, riunite in verticilli di tre elementi. I fiori sono posti in gruppi su rami fioriferi laterali ed hanno una corolla di colore rosa acceso, a forma di campanula con apertura sommitale da cui sporgono le antere. Dopo la fioritura la corolla diventa di colore brunastro e persiste a lungo sulla pianta anche quando il frutto si è formato. L’antesi va da settembre alla fine di ottobre (periodo in cui verranno pubblicate le foto delle sue splendide fioriture). È una specie termo xerofila, che vegeta su suoli poco profondi e substrati calcarei compatti a formare garighe, specialmente vicino alla zona costiera. L’erica pugliese è una specie protetta in quanto considerata in pericolo per la distruzione dei suoi habitat per cause antropiche. La stessa, infatti è inserita nella lista rossa delle piante italiane e in quella regionale ed è inserita nelle specie da proteggere dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature). È infatti, inclusa come specie “minacciata”, secondo le categorie I.U.C.N., negli elenchi del Libro Rosso delle Piante d’Italia (CONTI et al., 1992) e delle Liste Rosse Regionali (CONTI et al., 1997). L’Erica manipuliflora è anche una specie di interesse fitogeografico, perché considerata specie anfiadriatica (la si ritrova lungo le due coste dell’Adriatico). Secondo Rete Natura 2000 rientra tra gli Habitat integrativi : “Garighe di Erica manipuliflora” habitat rappresentato da un particolare tipo di gariga caratterizzato dalla sua presenza fitosociologicamente inquadrata nella associazione Saturejo-Ericetum manipuliflorae Brullo, Minissale e Spampinato, 1986 (Brullo et al., 1986).

La raccolta dell’erica va da fine settembre a novembre: contiene oli essenziali, alcaloidi, arbutina, acido citrico e fumarico, olio volatile, tannino, pigmenti vegetali e carotene. Le fronde con i fiori, raccolte e essiccate vengono utilizzate in tisana o per uso esterno. L’erica pugliese presenta proprietà astringenti, sedative ed ipnotiche, con effetti diuretici, espettoranti e sudoriferi. Agisce come antisettico ed antinfiammatorio, soprattutto nel tratto urinario.

Il decotto della pianta sembrerebbe agire sullo scioglimento dei calcoli urinari e renali, utile nella cistite, nell’edema della prostata e come antinfiammatorio nei problemi di gola, tosse e raffreddore, come impacco si usa per le artriti, nei reumatismi e nei dolori articolari (tali informazioni vanno però sempre verificate con esperti soprattutto per i suoi effetti ipnotici sul sistema nervoso).

In passato all’erica venivano attribuiti poteri magici e la virtù di allontanare le negatività e anche i folletti dispettosi. Si usava, infatti, portarne un sacchetto per avere la fortuna dalla parte di chi lo possedeva. Si dice anche che sia la pianta delle fate che vivono proprio tra i suoi rami.

