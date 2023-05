Sterminata la sua famiglia nella guerra di mala, scappa dai domiciliari: ora non si trova

COLLEPASSO (Lecce) – Evade dalla comunità in cui stava scontando i domiciliari e sparisce nel nulla. Si sono perse le tracce di Andrea Toma, un 42enne di Collepasso, allontanatosi da una struttura per tossicodipendenti di Pistoia (in Toscana) e ora ricercato dalle forze dell’ordine. Toma era finito ai domiciliari il 6 luglio del 2019 perché coinvolto in un giro di spaccio e di estorsioni gestito da un gruppo di tuturanesi, nel brindisino.

Condannato in primo grado a 6 anni di reclusione il verdetto è stato ribaltato con una sentenza assolutoria dalla Corte d’appello di Brindisi così come avevano richiesto i suoi avvocati, Luigi Corvaglia e Simone Viva, proprio in questi giorni quando è iniziata a circolare l’indiscrezione della sua scomparsa poi confermata dagli investigatori. Contemporaneamente, Toma è coinvolto in altri procedimenti per omicidio stradale e ancora per spaccio, vicenda quest’ultima ancora in primo.

Non è stata un’esistenza semplice finora quella di Andrea Toma. Diversi componenti della sua famiglia sono stati sterminati nella guerra di mafia che ha insanguinato la provincia di Lecce ai tempi in cui nel basso Salento non si muoveva foglia se non per volere dei boss della zona. A cadere sotto i colpi dei sicari sono stati un fratello, una sorella e il padre ammazzato mentre raggiungeva un centro di riabilitazione.