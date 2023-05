Figli del Salento: Elena dell’Antoglietta, un memorabile avvocato d’altri tempi

E’ una storia di passione, coraggio e determinazione che merita di essere raccontata. L’ho tratta da un articolo apparso il 21 giugno 1816 sul “Giornale delle due Sicilie“, richiamato dall’insigne storico Pietro Palumbo nel saggio “Elena dell’Antoglietta“, scritto nel luglio del 1912 e poi raccolto nel volume “Scritti vari e ricordi“, a cura di Pier Fausto Palumbo, edito dal Centro di Studi Salentini nel 1989.

Descrive la figura ed il talento giuridico di Elena dell’Antoglietta, donna salentina che riuscì a conquistare l’ammirazione incondizionata dei magistrati e degli avvocati della Corte di Appello di Napoli. Al contrario di quanto accadde a Lidia Poët ed a Teresa Labriola, nell’Italia dei primi del Novecento, a cui la giurisprudenza di legittimità negò, con dotte disquisizioni, la possibilità di iscriversi all’albo degli avvocati; sotto il governo borbonico era, invece, consentito alle donne di comparire nei Tribunali e di patrocinarvi con passione e competenza. Elena discendeva da avi illustri venuti dalla Francia, passati in Taranto e poi giunti in Lecce. Vale la pena gustare il contenuto di quell’articolo, che riporto testualmente.

“Nella storia delle donne celebri tra le quali leggonsi così frequentemente i nomi di quelle, onde somma gloria venne all’Italia tutta ed alla patria in particolare; fra le moltissime che si distinsero nelle arti, nelle scienze e nell’amena letteratura, è difficile incontrarsi in alcuna la quale siasi resa celebre nel foro; difficile carriera sparsa di spine, in modo da allontanare le anime soverchiamente sensitive della più bella metà del genere umano. Ma sia che la voce del proprio periglio renda coraggiosi i meno forti, sia un fenomeno unico, forse, era riserbato all’età nostra per ammirare nuovi prodigi del sesso. La Corte di Appello di Napoli è stata in questi giorni spettatrice del valore straordinario della Signora Elena dell’Antoglietta dei marchesi di Fracagnano di Lecce, qui venuta a sostenere gravi suoi diritti ereditari, lungamente impugnati in dispendioso litigio.

“Questo novello Oratore perorò con tanta energia la sua causa che destò sorpresa negli animi dei giudici non solo, ma di gran numero altresì di colti uditori dalla fama dei suoi pregi raccolti. Gli uomini imparziali non poterono non applaudire alla donna eloquente, la quale superò l’aspettazione pubblica, per isceltezza di argomenti, per forza di stile, per felicità di espressioni. Non contento di sua difesa, questo gentile Oratore riassunse quanto dalla parte contraria era stato distesamente esposto e con somma maestria trattò tutte le questioni legali proposte e ne trasse le conseguenze più favorevoli ai suoi diritti. Il bel sesso deve saper essere grato a giovine donna che tanto l’onora ed il pubblico rendendo gli omaggi dovuti ai di lei talenti dee incoraggiarla a proseguire nella difficile carriera della scienza, onde serva di sprone ad ogni altra donna che per mente e coltura sia capace di imitarne il nobile esempio“.

Lo stesso giornale, in data 24 giugno, aggiunse che “le sessioni riunite della Corte di Appello, occupatesi a giudicare dei di lei diritti, li hanno confermati a voti unanimi. Questa causa rimarrà memorabile nei fasti del nostro foro..“.

Son sicuro che Elena, con il suo immenso talento, avrà immaginato che il clamore della sua formidabile arringa, così ben narrata nel 1816, sarebbe rimasto vivo per oltre due secoli.

Giorgio Mantovano