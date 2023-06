Il Capitano tedesco: una storia di famiglia

Mio nonno materno era ufficiale di complemento, per la precisione tenente di fanteria di linea e pertanto fu richiamato in servizio allo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale ed assegnato ad un battaglione costiero di stanza in Abruzzo.

Alcuni mesi più tardi venne trasferito in un distaccamento dello stesso reparto, stanziato sul Gargano.

Fu qui che il mio avo diventò amico di un capitano tedesco, comandante una compagnia dislocata non lontano. All’inizio si trattava di un normale iter relativo al disbrigo pratiche fra alleati, nel tempo però i due diventarono amici, specialmente quando mio nonno cominciò a rifornire di birra, il cui approvvigionamento era alquanto difficile, il collega straniero. Certo la birra italiana doveva apparire leggerina ad un tedesco, ma sicuramente era sempre meglio di niente. Ma l’amicizia fra i due non era legata solo alle libagioni, spesso il capitano, da buon tedesco, consigliava mio nonno sulla gestione delle forze, rimarcando la differenza fra gli ufficiali teutonici, cui erano delegati solo compiti di comando, e quelli italiani che facevano di tutto.

Poi venne l’8 settembre con le sue drammatiche conseguenze e gli alleati di un tempo diventarono nemici, mentre i nemici divennero alleati. Eppure, oltre i doveri i militari, esiste qualcosa di più profondo e di impalpabile che lega, o forse legava, gli ufficiali di tutti gli eserciti del mondo, un aspetto cavalleresco che trascende le bandiere e contribuisce a creare l’inconfondibile stile dell’ufficiale. Alcuni giorni dopo l’armistizio, i tedeschi si presentarono per requisire materiali di vario genere, incontrando la resistenza degli italiani. Ci fu un breve conflitto a fuoco conclusosi con la resa italiana. Un militare tedesco si fece avanti, intimando a mio nonno, comandante della compagnia, di consegnargli la pistola ma andando incontro ad un netto rifiuto, perché il tenente italiano rispose che avrebbe consegnato l’arma solo ad un superiore o ad un pari grado. Il soldato si ritirò e conferì col suo comandante. Dopo pochi minuti, ecco farsi avanti un ufficiale tedesco, il capitano, l’alleato di qualche giorno prima, l’amico. Non so quali pensieri sicuramente contrastanti possano essere emersi in quel momento nelle menti dei due, visto che per entrambi esistevano due realtà opposte: l’ordine militare e l’amicizia. Mio nonno consegnò l’arma all’ufficiale tedesco ma questi, a sua volta, sussurrò nelle sue orecchie: “Prendi la tua famiglia e scappa via, torna a casa perché fra poco qui si scatenerà l’inferno.” Si lasciarono così, con un saluto militare alle visiere dei berretti, non si sarebbero mai più incontrati. Il giorno dopo mio nonno, con tutta la famiglia, partì per Lecce, come gli aveva consigliato il tedesco che, in segno di amicizia, gli aveva consigliato la fuga per non trovarsi costretto a deportarlo in Germania. Avrebbe ripreso servizio nella Caserma Raffaele Pico, dove a breve si sarebbero ricostituite le Accademie Militari di Torino e Modena in corsi unificati.

Mio nonno non seppe più nulla del collega tedesco ma, quando raccontava questa storia, lasciava trasparire sempre una tenue e velata forma di gratitudine al suo indirizzo, frammista alla speranza che, almeno, anche quel capitano tedesco fosse riuscito a ritornare a casa ed a riabbracciare la sua famiglia. (Foto dall’archivio privato dell’autore)

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016) per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.