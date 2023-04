Elezioni a Surbo, l’ex sindaco Trio sfidato dall’ex vicesindaca Gentile. In corsa per la poltrona di sindaco la forzista D’Antini e il primario Paladini. Ecco le liste

SURBO – Tra i comuni più popolosi dei 13 della provincia di Lecce, in cui si andrà a votare il 14 e il 15 maggio prossimi, c’è anche quello di Surbo, che sfiora in 15mila abitanti, senza raggiungere la cifra piena, e che quindi non potrà andare al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50% più uno dei voti. In campo c’è l’ex sindaco Oronzo Trio, detto Ronny, che dopo un braccio di ferro con la sua ex vicesindaca ha deciso di mandare tutti a casa, nonostante avesse una maggioranza salda e forte. «Ho deciso di proporre comunque la mia candidatura a sindaco, supportato da una squadra di donne e uomini straordinari che, convintamente, scendono in campo al mio fianco per servire la città – scrive Trio su Facebook – Tante sono le ragioni di questa decisione collettiva, le spiegheremo durante la campagna elettorale ormai alle porte. Per il momento mi limito a dire grazie ai tanti cittadini che hanno accolto con calore e affetto questa notizia, rivolgendomi messaggi che in alcuni casi mi hanno toccato nel profondo e di cui sarò grato a vita e grazie a chi ha creduto in me, candidandosi con la lista ‘Surbo in Comune’».

Nella lista dell’ex sindaco Trio spiccano due assessori uscenti ed ex consiglieri (Maria Antonietta Pareo, Pierluigi Bianco, Giovanni Carlino, Antonio Antonazzi e Adelmo Carlà). Con l’ex sindaco c’è il Pd surbino e l’assessore regionale Alessandro Delli Noci. A sfidare l’ex sindaco c’è la sua ex vicesindaca Martina Gentile, personalità politica radicata sul territorio che è appoggiata da alcuni ex consiglieri uscenti, candidati nella lista “Ora Surbo”: Vincenti, Cirio, Martella e Maletesta. Nel centrodestra è in corsa la candidata sindaca Filomena D’Antini, supportata da Gianluca Scozzi, da un gruppo di imprenditori rappresentativi dell’economia surbina e da Annamaria Corrado (ex vicesindaca con Fabio Vincenti e medico di base). Il quarto nome in campo, ufficializzato pochi giorni fa, è Pasquale Paladini, primario di neonatologia al “Vito Fazzi” di Lecce.

LA LISTA DELL’EX SINDACO ORONZO TRIO, “SURBO IN COMUNE”

Antonio Antonazzi

Pierluigi Bianco

Salvatore Calamo

Piero Caretto

Adelmo Carlà

Giovanni Carlino

Salvatore Cataldi

Giovanna De Cillis

Mariapia Marini

Betty Marra

Marco Moretto

Martina Nuzzo

Lucia Orlando

Maria Antonietta Pareo

Raffaele Riezzo

Silvana Sarli

LA LISTA “ORA SURBO” A SUPPORTO DELL’EX VICESINDACA MARTINA GENTILE

1. Marco Martella

2. Salvatore Vincenti

3. Antonio Cirio

4. Enrico Greco

5. Gabriele Passione

6. Manuel Petracca

7. Giovanni Leo

8. Raffaele Martina

9. Lucio Stefanelli

10. Manuele Tarantini

11. Erika Dell’Anna

12. Ivana Ingrosso

13. Giovanna Maletesta

14. Patrizia Mazzone

15. Rossana Russo

16. Paola Stella

LISTA INSIEME PER SURBO E GIORGILORIO A SOSTEGNO DI FILOMENA D’ANTINI

Chiara Buttazzo

Angelo Cagnazzo

Matteo Centonze

Anna Maria Corrado

Francesco di Sebastiano

Giuseppe Maroccia

Marianna Miceli

Angela Neri

Luca Pinto

Ilario Renna

Monia Ruggio

Marco Sava

Gianluca Scozzi

Pierluigi Solero

Loredana Trio

Damiana Vergallo

LISTA PALADINI SINDACO

Bianchi Maria Pia

Cazzella Amelia

Conte Antonio

Falconieri Vania

Fasano Lauretana

Guarascio Corinne

Guerra Claudio

Leone Salvatore

Mancarella Raffaele

Miccoli Luigi

Personé Emilio

Rollo Emidia

Rosato Roberto

Sederino Antonio

Serio Ennio

Spinetta Massimiliano