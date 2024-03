Finanziere stalker minaccia l’ex compagna: “Diciassette colpi per te e uno per me”. Scattano denuncia e ammonimento

SALENTO – Stalking e minacce, per avere più volte minacciato l’ex compagna di spararle 17 colpi. Sono le accuse con cui i carabinieri della stazione di Ruffano hanno denunciato un sottufficiale della guardia di finanza, in servizio in Calabria, dopo il racconto della presunta vittima.

“Diciassette colpi per te e uno per me”. È questa la reiterata minaccia che la donna, una ragazza madre di tre figli residente in un comune del Basso Salento, si è sentita rivolgere dopo la fine della relazione col militare, un 52enne originario di Maglie, conosciuto circa un anno fa sui social.

L’ultima minaccia risale al primo marzo, quando il militare – non rassegnandosi alla fine della storia e al fatto che la giovane avesse un nuovo compagno – avrebbe raggiunto l’abitazione della donna per minacciarla con la “solita” e inquietante promessa di riservarle 17 proiettili (e di tenerne uno per sé per un eventuale gesto suicida) qualora non fossero tornati insieme.

La vittima si è presentata spontaneamente in caserma per informare dei fatti i carabinieri, ma non ha denunciato il suo presunto persecutore. Lo hanno fatto i carabinieri, dai quali la malcapitata è stata sentita a sommarie informazioni. Sebbene non si tratti di reati procedibili d’ufficio, i militari hanno comunque ritenuto opportuno provvedere al deferimento del finanziere alla Procura della Repubblica.

Per il sottufficiale delle fiamme gialle, nella giornata di ieri, è intanto scattato l’ammonimento da parte del Questore di Lecce, con cui è stato “invitato” ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. Non è escluso che nei confronti del militare possa essere avviato un procedimento amministrativo, finalizzato al ritiro – a scopo cautelativo – della pistola d’ordinanza. La vicenda è al vaglio del pubblico ministero Giorgia Villa.