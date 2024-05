Figlie del Salento: Maria d’Enghien ed il “Concistorium principis”

Alessandro Cutolo, illustre storico, nel 1929 le dedicò una preziosa monografia dal titolo “Maria d’Enghien“. Nella Introduzione alla seconda edizione, nel 1977, affermò che Maria d’Enghien avrebbe potuto ben figurare in un melodramma ottocentesco, tanto la sua vita era stata “squassata” da diversi sentimenti, come l’orgoglio, il valore, l’amore, le delusioni, le esaltazioni mirabili e la dorata prigionia. Lo studioso di origini napoletane svolse le sue ricerche presso i famosi Registri della Cancelleria Angioina, fonte di non facile consultazione, ma ricca di notizie su quel travagliato periodo storico. Registri andati poi distrutti a causa del vandalismo di un ufficiale tedesco che, durante la seconda guerra mondiale, dette alle fiamme quelle preziosissime pergamene. Nell’Archivio di Stato di Napoli il Cutolo vi lavorò a lungo, portando il frutto di quell’indagine all’attenzione di Benedetto Croce e di Michelangelo Schipa, vera e propria gloria di Lecce, insigne maestro presso l’ateneo napoletano. Quel libro, nato da una sistematica ricerca nelle fonti originali dell’epoca, comparve nella “Biblioteca di cultura meridionale”. L’opera fece seguito alla monografia “Maria d’Enghien. Contessa di Lecce e Regina di Napoli (Note e Ricerche)”, che Umberto Congedo nel 1899 aveva pubblicato, primo studio monografico dedicato alla fascinosa figura di Maria d’Enghien[1]. Nata da Giovanni d’Enghien e da Sancia del Balzo, Maria si ritrovò, appena diciassettenne, contessa di Lecce, a seguito del decesso nel 1384 del fratello Pietro, che non aveva avuto figli dal matrimonio con Margherita di Luxembourg. Per volere di Papa Urbano VI, andò in sposa a Raimondo Orsini Del Balzo (1361 – 1406), secondogenito del Conte di Nola, don Niccolò Orsini, assoluto protagonista nelle tempestose vicende del Regno napoletano.

Raimondo fu uomo di guerra e cavaliere errante[2]. Con quel matrimonio, festeggiato nel 1385, la Contea entrò in una fase storica di grande luminosità. Maria restò per più di vent’anni all’ombra del consorte che, oltre ai feudi in Campania e in Irpinia, possedeva una vasta signoria in Puglia e nella lotta per il trono di Napoli tra Ladislao di Durazzo e Luigi II d’Angiò, seguì prima l’angioino e poi si schierò con il vincitore Ladislao che, nel 1399, gli concesse il principato di Taranto. che allora comprendeva anche la Terra di Bari[3]. Ben presto divenne il più potente signore del regno dopo il re, al quale si ribellò nel 1405. Secondo alcuni studiosi, pochi anni prima, nel 1402, per l’opera avveduta di Raimondo Orsini del Balzo e di Maria d’Enghien, fu creata l’istituzione importantissima del Concistorium principis, un tribunale che ebbe, con molta probabilità, persino giurisdizione di appello. Era composto da quattro giudici addottorati in legge, da un avvocato, un procuratore fiscale del principe, un camerario, uno scrivano ed un maestro di atti, con ducati trecento di stipendio annuo ad ognuno dei quattro giudici[4]. Fra i magistrati di quei primi tempi, L.G. De Simone menzionò il leccese Francesco Ammirato, dottore in legge dotto ed erudito, il quale forse “spinse Ramondello e Maria, nella Corte de’ quali occupò i primi uffici, a stabilire a Lecce il tribunale di cui parliamo”[5]. A seguito della morte di Raimondo, nel gennaio del 1406, la contessa Maria si ritrovò sola, con quattro figli minorenni, (Giovanni Antonio, il primogenito, Caterina, Gabriele e Maria), a fronteggiare le mire espansionistiche di re Ladislao I della stirpe d’Angiò Durazzo.

Il 21 luglio 1406, nella sala magna del castello di Taranto, ella giurò fedeltà al sovrano angioino al cospetto di tre commissari inviati da re Luigi II di Angiò. Pochi mesi dopo, una situazione senza prospettive nella difesa di quel Principato[6], la costrinse ad accettare la proposta matrimonio fatta da re Ladislao, che sposò il 23 aprile 1407. Fu così che divenne regina di Sicilia, di Gerusalemme e di Ungheria e si trasferì con i figli a Napoli, ove trascinò tristemente la sua esistenza. Il Coniger scrisse che Giovanna II fece rinchiudere in carcere la regina Maria ed i suoi figli[7]. Alla precoce morte di re Ladislao, nel 1414, non avendo egli lasciato figli legittimi, il trono di Napoli passò nelle mani di Giovanna II, sorella del defunto sovrano. Costei vide in Maria e nei suoi figli una possibile minaccia per il mantenimento della corona napoletana. L’arrivo a Napoli del futuro marito di Giovanna, Giacomo di Borbone, Conte di La Marche, provocò una svolta perché favorì il matrimonio tra Tristano Chiaramonte, uno dei suoi cavalieri più fidati, e Caterina, figlia di Maria. Giacomo di Borbone fece rimettere Maria d’Enghien nel possesso della contea di Lecce, suo amatissimo feudo[8]. Nel 1420 Giovanni Antonio Orsini Del Balzo ottenne da Giovanna II l’investitura ufficiale del principato. La natura fu generosa con Maria d’Enghien, le donò, oltre alla bellezza ed al fascino, un grande ingegno. Ebbe una vita tribolata e piena anche di amarezze. Tuttavia, riuscì a realizzare una corte importante. Innalzò chiese, promosse le lettere e le arti, riscattò schiavi, protesse i deboli, elargì elemosine e organizzò la vita amministrativa[9]. Illuminò, come mai era accaduto in passato, la città di Lecce, rendendola un centro importante di studi e di traffici. Dopo la sua morte, avvenuta il 9 luglio 1446, le fu innalzata una tomba di marmo nella vecchia chiesa di Santa Croce, che oggi non esiste più.

Il Marciano, nato a Leverano nel 1571 e scomparso il 13 maggio 1628, scrisse che la regina Maria venne sepolta in Lecce nella chiesa “del monistero di S. Croce, il quale fu primamente edificato da Gualtiero vicino al suo fratello. E dopo nell’anno 1537 avendo ordinato l’imperatore Carlo V che si fortificasse il detto castello, il monistero fu trasferito dove oggi si vede”. Ed aggiunse che il sepolcro di quella nobile figura fu disfatto. Era, osservò il Marciano, “nella sua cappella di sontuosissimi marmi con la sua statua coronata, ed in soglio reale assisa, avendo a sé d’intorno le statue della Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Speranza, Fede e Carità, con altre sculture di mirabile artificio”[10].

Giorgio Mantovano

[1] E’ vasta la letteratura in argomento. Tra i vari contributi, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. U. Congedo, Maria d’Enghien. Contessa di Lecce e Regina di Napoli (Note e Ricerche), 1899, Tipografia Cooperativa; Maria d’Enghien: conferenza letta dal principe d. Sebastiano Apostolico Orsini Ducas nel Circolo pugliese in Napoli il 3 marzo 1907, Lecce, E.Tip. Ed. Salentina; A. Cutolo, Maria d’Enghien, Congedo Editore, II ed., 1977; L. G. De Simone, Lecce e i suoi monumenti descritti e illustrati, Gaetano Campanella, 1874, di recente ristampa, a cura di M. Cazzato, Edizioni Grifo, 2024, pp. 142 -153; P. Palumbo, Storia di Lecce, 1910, riedita da Congedo Editore, 1996, p.99 ss.; C. Massaro, Maria d’Enghien (1369 – 9/5/1446). Contessa e regina, promotrice dello sviluppo economico e culturale di Lecce, in AA.VV., Salentine. Regine, sante, nobili, borghesi e popolane. Una terra, cento storie, a cura di R. Basso, Edizioni Grifo, 2022, pp.84 – 86; Id., Scritture di corte. Maria d’Enghien, contessa di Lecce, principessa di Taranto, regina di Napoli (1369 – 9 maggio 1446), in AA.VV., Oltre il segno. Donne e scritture nel Salento (sec. XV – XX), Lupo Editore, 2012; AA.VV., Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi, a cura di B. Vetere, Laterza, 1993; A. Kiesewetter, Maria d’Enghien, regina di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.70, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2007; R. Barletta, Maria d’Enghien: donna del Medioevo, Edizioni del Grifo, 2015.

[2] Cfr., con ampia bibliografia, K. Toomaspoeg, Raimondo Orsini Del Balzo, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 79, 2013; H. Houben, Raimondo Del Balzo Orsini e l’Ordine Teutonico, in Atti del Convegno internazionale, Bari- Lecce e Brindisi, 14-16 settembre 2006, a cura di H. Houben e K. Toomaspoeg. Di recente, in chiave romanzata, A. Chirico, Ramondo lo scudiero. L’avventurosa storia di Raimondello Orsini Del Balzo, Youcanprint, 2021.

[3] C. Massaro, Territorio, società e potere, AA.VV., Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi, Editori Laterza, p.285.

[4] A. Cutolo, op.cit., p. 68, il quale cita L.G. De Simone, Lecce e i suoi monumenti, 1874, cit., p.194. In argomento, cfr. anche N. Vacca, Le antiche magistrature e le antiche scuole universitarie di Giurisprudenza in Lecce, Tipografia Paiano, Galatina, 1953. G. Vallone, Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese, Congedo Editore, 1993, ripercorre il dibattito, citando i rilievi critici di G. Antonucci, Note critiche. Il “Concistorium principis” degli Orsini di Taranto, in Japigia, III, 1932, pp. 89- 93, per il quale era dubbia la data istitutiva del 1402.

[5] L.G. DE Simone, Lecce e i suoi monumenti, nuova ed., 2024, a cura di M. Cazzato, p. 154.

[6] C. Massaro, Maria d’Enghien (1369 – 9/5/1446), cit. p. 84, sottolinea tra le cause il naufragio delle navi che trasportavano le milizie francesi, che avrebbero dovuto soccorrere la contessa Maria, ed il passaggio del suo condottiero, Francesco Orsini, al servizio di re Ladislao.

[7] Cfr. A. Cutolo, Maria d’Enghien, cit., pp.109-110, il quale però sottolineò che non abbiamo al riguardo fonti che ci permettano di accettare o di escludere questa ipotesi. Di certo, annotò il Cutolo, Giovanna tenne in ostaggio Gabriele, il secondogenito di Maria, per impedire qualche atto insano della madre e lo liberò solo quando restituì ai Del Balzo Orsini la contea di Lecce.

[8] Così A. Cutolo, Maria d’Enghien, op. cit., p.111.

[9] M. Pastore (a cura di), Il codice di Maria d’Enghien, Congedo Editore, 1979; G. Ferrante Gravili, Il codice di Maria d’Enghien nella versione della lingua italiana corrente, a cura di M. De Marco, Il Parametro Editore, 2012; M. D’ELIA, Osservazioni sul volgare negli Statuti di Maria d’Enghien, Cresatti Editore, 1952.

[10] G. Marciano , Descrizione, origini e successi della Provincia d’Otranto, con ristampa fotomeccanica e Introduzione di Domenico Novembre, Congedo Editore, 2001, p. 543.