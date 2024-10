Alla scoperta del Salento: la Grotta Romanelli

Dopo aver visitato la splendida grotta “Zinzulusa”, è opportuno descrivere anche l’altra grotta situata nel tratto di costa che va da Santa Cesarea Terme sino a Castro e che ha un grande rilievo dal punto di vista storico-artistico: la grotta “Romanelli”. Fu scoperta dallo studioso locale Paolo Emilio Stasi alla fine del 1800. Essa è raggiungibile via terra da Castro Marina, o in barca con una escursione di un’ora di mare e si trova nell’omonina “Punta Romanelli”, aprendosi al centro della rada a 6-7 metri dal livello del mare ed è larga 15 metri. La visita è riservata solo agli studiosi ed occorre il permesso della Soprintendenza alle antichità della Puglia. La grotta “Romanelli” è molto importante nella storia degli studi preistorici e paletnologici perché con la sua scoperta fu definitivamente accertata la presenza del Paleolitico superiore in Italia, a lungo negata da altri studiosi.

Le prime esplorazioni risalgono al 1900 ad opera di Stasi, cui seguirono gli scavi di Gian Alberto Blanc, che misero in luce la stratigrafia completa della grotta, che ebbe due momenti di frequentazione: uno nel Paleolitico medio (detto ‘Musteriano’, con cui si intende la cultura che si diffuse in tutta Europa tra 120.000 e 40.000 anni fa), l’altro nel Paleolitico superiore (detto ‘Romanelliano’, che è un aspetto del Paleolitico superiore finale italiano, risalente a circa 10.000 anni fa). La grotta è interessante non solo come fenomeno carsico, ma principalmente per le sue stupende testimonianze preistoriche.

Presenta una stratificazione eccezionalmente regolare: gli strati più bassi, nei quali appaiono ‘focolari’ umani, risalgono al lunghissimo periodo del clima caldo. A questi strati inferiori si sovrappone un consistente letto stalagmitico, provocato da un clima piovoso e freddo, che è una ripercussione meridionale dei fenomeni dell’ultima grande espansione glaciale. Sulle pareti della grotta e sui massi franati dalle pareti stesse sono apparse primitive figure graffite, alcune delle quali sono interpretabili come rappresentazioni umane, altre di bovini. In queste ultime l’animale viene messo in rilievo nella sola parte anteriore-superiore, con sicurezza di tratto e un certo naturalismo, il che lascia intendere qualche remota analogia con le note rappresentazioni di animali dell’arte paleolitica superiore del sud – ovest dell’Europa. La grotta “Romanelli” dà il nome alla cosiddetta ‘cultura romanelliana’ della preistoria. Al suo interno sono conservati gran parte dei suoi depositi (‘terre rosse’ e ‘terre brune’ ), in cui l’uomo preistorico e gli animali, dal paleolitico al neolitico, lasciarono tracce della loro frequentazione. Oltre ai raffinati oggetti litici caratteristici della grotta, importanti graffiti decorano le pareti, tra i quali vanno ricordati “Bos Primigenius”, “Cervide”, figure Vulvali e figure Fusiformi che costituiscono l’arte parietale del Paleolitico. Inoltre, gli scavi e le esplorazioni hanno consentito di rinvenire ossa scheggiate lavorate, risalenti al Paleolitico superiore.

Tra gli strumenti di pietra rinvenuti sono da menzionare, in particolare, raschiatoi, attribuibili alla cultura ‘Musteriana’. Autore ne è l’uomo di Neanderthal, che si estinse all’inizio del Paleolitico superiore (40.000-35.000 anni fa), lasciando il posto all’uomo ‘sapiens’, con il quale non ha avuto scambi genetici. Altri oggetti litici, ossei e pietre incise venuti alla luce sono attribuibili alla cultura ‘Romanelliana’. Inoltre sono stati ritrovati tre scheletri umani insieme ad altre ossa sparse. Erano uomini anatomicamente “moderni” che arrivarono in Europa verso i 35.000 anni fa dall’Africa, dove ebbero origine tra 100.000 e 200.000 anni fa.

È stata, poi, rinvenuta una pietra disegnata che viene considerata il più antico dipinto scoperto in Italia. L’ingresso della grotta “Romanelli” è oggi protetto da una poderosa inferriata che impedisce l’accesso. Oggi, nella grotta, a causa della sempre più spessa e diffusa patina di muffe e licheni, è problematica ed approssimativa la corretta lettura e la stessa localizzazione dei segni lasciati dall’uomo del Paleolitico.

Gionata Quarta