Consiglio nazionale M5S, Lecce non fa sintesi. Per i maligni giochi fatti con gli uomini di Conte in campo, tra cui il sindaco di San Giovanni Rotondo

LECCE – Il Movimento 5 Stelle, o quello che resta degli scampati al naufragio ligure, prova a rimettersi in piedi attraverso dinamiche più democratiche, ma l’ombra del “partito personale”, a immagine e somiglianza di Giuseppe Conte, incombe, dopo la messa in discussione del padre fondatore Grillo. Intanto, sono state convocate, mediante lo strumento della consultazione in rete, le assemblee delle/gli iscritte/i residenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia per eleggere un componente del Consiglio nazionale. Ne resterà solo uno, che si unirà agli altri tre eletti nei collegi centro, nord e isole per governare insieme all’ “avvocato del popolo” la fase costituente e, in sostanza, il partito. Basterà un click domani, dalle 9 alle 22, per votare il proprio candidato. In Puglia sono ben 43 maschi e 3 donne.

Nel Salento nessuna sintesi, sgomitano in troppi: sono 9 gli attivisti salentini in corsa e tanti anche a Bari (il parlamentare Gianmauro Dell’Olio incluso). Lecce non riesce a fare sintesi (tra i nomi vicini ai vertici salentini spiccano Lorenzo Longo, consigliere di Tuglie, e Matteo Tommasi, rappresentante del gruppo territoriale leccese). Si rivede il film già visto di una provincia leccese a pezzi e che già alle europee avrebbe potuto esprimere addirittura il capolista maschile in Europa dietro alla eletta Palmisano (Brindisi), se soltanto si fosse concentrata ad aumentare i 300 click di Cosimo Carulli, giornalista nazionale leccese, che arrivò primo dei leccesi ma non entrò nella lista per un soffio a causa della dispersione di altri 350 voti in altre piccole candidature (Palmisano, prima, raggiunse 800 preferenze).

LE CRITICHE ALLA GESTIONE CONTE

I seguaci di Grillo, i cosiddetti “puristi”, hanno bocciato su tutti i fronti la linea di Giuseppe Conte, che ora potrebbe liberarsi dal padre fondatore (togliendogli pure anche la consulenza da 300.000 €) e gestire a mani libere il partito. Il rischio di scissione è palese. Del resto, delle piccole scissioni si sono avute anche a Lecce, da parte di chi non accettava il “campo largo” a tutti i costi (si veda la vicenda di Siculella a Lecce, con seguente debacle pentastellata). La consigliera regionale Antonella Laricchia, in un’intervista rilasciata di recente a questo giornale, ha spiegato senza peli sulla lingua che la mossa della costituente mira solo a superare il vincolo dei due mandati. C’è scetticismo anche per quanto riguarda il Consiglio nazionale: in Puglia è in campo il sindaco San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, braccio operativo di Conte sul territorio. Una candidatura che fa pensar male ai “maligni”, che già sospettano che l’avvocato si stia prendendo il partito attraverso i suoi “fiduciari” nelle postazioni che contano.