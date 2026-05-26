Concorso Giornalista per un giorno: il Liceo “Colonna” bissa il successo dell’anno scorso, con quattro studenti premiati

Ci sono giornate in cui il lavoro quotidiano trova la sua conferma più bella. Il 16 maggio è stata una di quelle giornate per il Liceo “Pietro Colonna” di Galatina, che ha portato a casa quattro riconoscimenti alla XVI edizione del Premio “Giornalista per un giorno – Sergio Vantaggiato”, il concorso di giornalismo scolastico organizzato dal Panathlon Club Lecce e dedicato al compianto giornalista sportivo salentino.

Awatif Gazhi, della classe IV B del Liceo delle Scienze Umane, ha conquistato il terzo posto nella graduatoria assoluta. Non è la prima volta che il suo nome compare nell’elenco dei premiati: l’anno scorso aveva già ricevuto una menzione speciale nella categoria “Inchiesta”, segno di una curiosità giornalistica che non si è fermata al primo riconoscimento.

Robert Ionut Badet, della classe I A del Liceo delle Scienze Umane, si è classificato terzo nella sezione Junior: un risultato significativo per uno studente al primo anno.

Gemma Negro, della classe II A del Liceo Classico, ha ricevuto il Premio Originalità, assegnato a chi sa guardare un tema da un’angolazione inaspettata e trovare una voce propria.

Cristina Muci, della classe V A del Liceo Artistico, ha ottenuto una menzione speciale: un riconoscimento che chiude il suo percorso liceale con una nota di merito che va oltre l’ordinario percorso scolastico.

Dietro questi quattro nomi c’è l’impegno di una scuola che non lesina sforzi nell’ampliamento della sua già ricca offerta formativa, attraverso l’organizzazione di corsi, laboratori, progetti che mirano a sviluppare non solo le competenze disciplinari, ma anche le competenze chiave europee, indispensabili per formare cittadini attenti e responsabili.

Non si tratta di preparare i ragazzi a vincere un concorso, ma di dar loro strumenti per leggere il mondo, inserirsi consapevolmente al suo interno e governarne il cambiamento.

Il concorso del Panathlon, al quale hanno preso parte 148 studenti provenienti dagli istituti superiori dell’intera provincia, è ogni anno uno specchio fedele di quanto le scuole del territorio sappiano investire sulle competenze comunicative dei propri alunni. Il Liceo “Colonna” si presenta a questa sfida con continuità e i risultati si vedono.

“Questi riconoscimenti – commenta la dirigente scolastica Maria Rita Meleleo – ci rendono orgogliosi, ma non ci sorprendono. Quando si investe davvero sui ragazzi, quando si costruiscono per loro opportunità concrete e non di facciata, i risultati arrivano. Il nostro compito non è consegnare diplomi: è formare persone capaci di stare nel mondo con senso critico e responsabilità. Ogni volta che un nostro studente viene premiato in un contesto esterno, sento confermata una convinzione che porto avanti da quando sono alla guida di questo Istituto: credere nei ragazzi non è retorica, è un metodo di lavoro. Significa offrire loro spazi in cui sperimentarsi, sbagliare, crescere. E oggi quattro studenti ci dimostrano che il nostro metodo funziona”.

“Il Salento – conclude la dirigente – ha bisogno di giovani che sappiano raccontarlo, interpretarlo, abitarlo con consapevolezza. Una scuola che guarda al territorio non può limitarsi alle aule: deve aprire porte, costruire ponti con la realtà esterna, offrire ai ragazzi occasioni per misurarsi con il mondo. Il Premio Vantaggiato è una di queste occasioni e il fatto che il Liceo Colonna vi partecipi con continuità e con risultati crescenti dice qualcosa di preciso su chi siamo e su cosa vogliamo essere per questa comunità”.