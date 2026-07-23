Domenica 26 luglio lo spettacolo Petre e il concerto di Rachele Andrioli & Coro a Coro conclude la rassegna Storie da Tagliatelle – Stazione Ninfeo

LECCE – Un doppio appuntamento tra memoria, teatro e canto condiviso. Domenica 26 luglio nel cortile di Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce si conclude la terza edizione di “Storie”, rassegna di teatro e musica curata da Ura Teatro.

La serata si aprirà alle 20:45 (ingresso 8 euro con tessera) con “Petre”, opera teatrale in due atti scritta e diretta da Fabrizio Saccomanno, interpretata da Fabio Zullino e prodotta da Cracalia ETS con il sostegno del Comune di Melpignano e del TRAC – Centro di Residenza Pugliese. Lo spettacolo attraversa i secoli e racconta la storia di un paese di provincia, dalle prime comunità fino a un futuro distopico. Tra lavoro e schiavitù, guerre, emigrazioni, sogni, follia, lotte e resistenze, “Petre” interroga una modernità che non sempre coincide con il progresso. Un racconto costruito attraverso frammenti di vite e memorie, per rendere visibili le storie custodite nelle case, nella terra e nelle pietre e sottrarle all’oblio. Alle 22:00 (ingresso 3 euro) gran finale con il concerto di Rachele Andrioli & Coro a Coro, laboratorio permanente di canto polifonico femminile ideato e diretto dalla cantante e musicista salentina. Nato come spazio di apprendimento, ascolto e condivisione dedicato alle donne che amano cantare, si è trasformato in un dinamico spettacolo corale. Attraversando musiche popolari e d’autore provenienti da diverse parti del mondo, Coro a Coro promuove l’incontro tra culture e generazioni e restituisce al canto la sua forza comunitaria e terapeutica. In un tempo segnato da timori, incertezze e chiusure, il coro vuole essere un piccolo argine nel quale la musica costruisce ponti, accoglie e lenisce. Il progetto ha partecipato a numerose manifestazioni, tra cui La Mercè di Barcellona, il Ravenna Festival, al fianco di Giovanni Sollima e dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti per “Le vie dell’amicizia”, e Musicultura allo Sferisterio di Macerata.

Tagliatelle – Stazione Ninfeo è il progetto selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate a Lecce. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rigenerazione dei luoghi passa per le attività e il lavoro dei partner Aforisma, Aiccon, RamDom, Festival Nazionale del Libro, Io non mollo, Genteco, Seyf, Improvvisart, Locomotive, IISS “Presta Columella”, Pazlab, Earth e la compagnia Ura Teatro.