14 alberi tagliati senza motivo e senza autorizzazione. Lupiae: “Accertamenti in corso per chiarire responsabilità”

LECCE – Il giallo degli alberi tagliati senza autorizzazione e senza una motivazione chiara è deflagrato e ha messo in moto indagini interne e denunce. Il Presidente e il CdA di Lupiae Servizi SpA, in relazione a quanto accaduto in via Po, circa il taglio di alcune alberature, comprendendo pienamente la preoccupazione e l’indignazione espressa dai cittadini e considerando un dovere prioritario la tutela del verde pubblico, del decoro e del patrimonio comune, precisa che: “La Societa Lupiae Servizi spA non ha dato ordine di procedere al taglio di nessuna alberatura.
Proprio per questo la Società, appena venuta a conoscenza dell’accaduto, immediatamente ha provveduto ad adottare gli atti previsti dalla legge necessari e finalizzati all’accertamento dei fatti”.
L’iter istruttorio è tuttora in corso.
Le contestazioni eseguite sono oggetto di ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire ogni profilo della vicenda.
“Qualora dagli accertamenti dovessero emergere responsabilità saranno adottati tutti i provvedimenti conseguenti, nel pieno rispetto delle procedure e garanzie previste – spiega il presidente Luca Pasquino –
Ai cittadini vogliamo rivolgere un messaggio chiaro, la Società non intende minimizzare quanto accaduto e considera la salvaguardia dell’ambiente e del decoro della Città un impegno concreto e non negoziabile.
Allo stesso tempo, proprio per la serietà della vicenda, si ritiene doveroso l’esito delle verifiche prima di adottare gli atti di competenza definitivi”. Intanto un comunicato della Sindaca Adriana Poli Bortone, pubblicato ieri sera su questo giornale, lascia presagire possibili risvolti penali della vicenda. L’intero quartiere di Santa Rosa chiede il ripristino delle alberature su quel tratto.
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