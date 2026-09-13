14 alberi tagliati senza motivo e senza autorizzazione. Lupiae: “Accertamenti in corso per chiarire responsabilità”

LECCE – Il giallo degli alberi tagliati senza autorizzazione e senza una motivazione chiara è deflagrato e ha messo in moto indagini interne e denunce. Il Presidente e il CdA di Lupiae Servizi SpA, in relazione a quanto accaduto in via Po, circa il taglio di alcune alberature, comprendendo pienamente la preoccupazione e l’indignazione espressa dai cittadini e considerando un dovere prioritario la tutela del verde pubblico, del decoro e del patrimonio comune, precisa che: “La Societa Lupiae Servizi spA non ha dato ordine di procedere al taglio di nessuna alberatura.