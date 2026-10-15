“Caso Yucche”, la minoranza chiede le carte. La difesa dei lavoratori: “Niente capri espiatori per gli alberi tagliati”

LECCE – Gli ordini di servizio potrebbero diventare decisivi per chiarire le responsabilità nel taglio delle yucche di via Po. Secondo quanto riferito da alcuni lavoratori della Lupiae Servizi, uno dei coordinatori raggiunti da una contestazione disciplinare sarebbe stato impegnato in una scuola nelle ore dell’abbattimento. Una circostanza ancora da verificare nell’istruttoria interna, ma che alimenta la reazione di chi teme che l’accertamento delle responsabilità possa trasformarsi nella ricerca di un capro espiatorio. “I coordinatori non hanno il dono dell’ubiquità”, è l’obiezione che arriva dall’interno della partecipata, dove le iniziative assunte dal presidente Luca Pasquino hanno aperto un confronto anche sugli obblighi di vigilanza. Le nuove contestazioni coinvolgono due coordinatori e un dirigente: riguardano la mancata sorveglianza e il danno arrecato all’immagine dell’azienda dopo l’abbattimento degli alberi, avvenuto senza un ordine di servizio. Si tratta di procedimenti ancora aperti, nei quali gli interessati potranno presentare le proprie difese.

Sul piano politico, intanto, la vicenda è tornata, ieri mattina, davanti alla commissione Controllo XII, dove la discussione si è concentrata sulla documentazione non ancora consegnata e sul ruolo dell’amministrazione comunale. Il presidente Antonio De Matteis ha aperto la seduta denunciando la difficoltà di ottenere gli atti necessari a esercitare le funzioni di controllo: “I giornali, con le loro fonti, riescono ad avere notizie che noi avremmo il diritto e il dovere di avere, ma che non riusciamo a ottenere”. A sollecitare risposte è stato anche Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica, che ha ricordato di aver presentato una richiesta di accesso agli atti due settimane prima, ancora senza riscontro. “Generalmente la risposta si ottiene in cinque giorni”, ha osservato. Per la minoranza, l’avvio delle procedure disciplinari rappresenta un passaggio importante, ma non esaurisce altre le questioni aperte e la necessità di capire come si sta muovendo il Comune, socio unico.

Una lettura contestata dal consigliere di maggioranza Gianmaria Greco, che ha difeso l’autonomia della società e la scelta dell’amministrazione di non intervenire durante gli accertamenti. “Il governo in questo momento fa bene a essere assente. La Lupiae è una società partecipata che ha una propria autonomia”, ha sostenuto, ricordando che il presidente aveva già annunciato gli approfondimenti e che la sindaca aveva chiesto il massimo rigore. Per Greco, dunque, occorre lasciare spazio all’istruttoria, evitando ingerenze politiche. De Matteis ha replicato richiamando proprio la precedente presa di posizione della prima cittadina: un intervento che, a suo giudizio, rende legittima la richiesta di conoscere gli sviluppi anche da parte dell’amministrazione.

Sul punto è intervenuto Antonio Rotundo, consigliere del Pd, distinguendo le competenze aziendali dalle responsabilità del Comune: “Le inchieste interne e le sanzioni disciplinari competono alla Lupiae, ma il danno d’immagine chiama in causa il socio unico, cioè il Comune di Lecce. Ecco perché il governo cittadino deve dirci quali sono le sue intenzioni”. Rotundo ha ricordato che Adriana Poli Bortone, intervenendo in commissione, aveva parlato di danno d’immagine, riservandosi anche la possibilità di presentare una denuncia penale. Rotundo chiede quindi di ricostruire l’intera vicenda, verificando la catena delle responsabilità e l’eventuale esistenza di coperture politiche, al momento non accertate. Il prossimo passaggio resta l’acquisizione dei documenti: “Se qualcuno pensa di non doverci dare le carte, noi andremo presso la società per prenderne visione. Vogliamo tutto il fascicolo”, ha annunciato Rotundo. È su quelle carte, comprese le disposizioni che indicavano dove dovessero lavorare i dipendenti coinvolti, che dovranno ora misurarsi contestazioni e difese.