Inside si presenta per la rappresentanza studentesca a Lecce

Lecce – Intervento dei giovani rappresentati del movimento Inside che propongono per la rappresentanza studentesca le proprie idee. “INSIDE nasce da una convinzione molto semplice: la scuola non deve essere soltanto il luogo in cui impariamo a conoscere il mondo, ma anche quello in cui impariamo a conoscere noi stessi.

Oggi si parla sempre più spesso di salute mentale e benessere psicologico, ma troppo frequentemente associamo questi temi esclusivamente al disagio, alla difficoltà o alla necessità di chiedere aiuto.

Noi vogliamo provare a cambiare questa prospettiva.

INSIDE nasce per promuovere una nuova cultura del benessere psicologico all’interno della comunità scolastica, una cultura fondata sull’ascolto, sulla consapevolezza di sé e sulla crescita personale.

Crediamo che ogni studente, indipendentemente dalle difficoltà che sta attraversando, debba avere l’opportunità di conoscersi meglio, comprendere le proprie emozioni e sviluppare gli strumenti necessari per affrontare le sfide della propria vita.

Perché il benessere psicologico non riguarda soltanto chi sta male. Riguarda tutti noi, il modo in cui viviamo le relazioni, affrontiamo le nostre insicurezze, gestiamo le aspettative e costruiamo il nostro futuro.

La nostra idea è quella di contribuire a una scuola che non si limiti a formare studenti preparati, ma che si preoccupi anche di formare persone consapevoli.

Ed è proprio questo il significato di INSIDE: partire da ciò che abbiamo dentro, perché crediamo che la crescita di una persona cominci innanzitutto dalla conoscenza di se stessa. Non vogliamo aspettare che un ragazzo stia male per cominciare a parlare del suo benessere. Vogliamo che il benessere diventi parte della sua quotidianità.

Questa è la filosofia che vogliamo portare nella nostra scuola con INSIDE.» l Liceo Palmieri nasce INSIDE ,un punto pensato da Ruben Pati , candidato della lista FUTURA . Il progetto ha come fine quello di educare i ragazzi a vivere in equilibrio , tramite un lavoro di formazione nell’ambito della salute mentale . Lo psicologo che prenderà parte a questo progetto sarà il dott. Gabriele Vitacolonna , già presente ad un incontro svoltosi al palmieri riguardante l’importanza della salute psicofisica . Poter parlare di salute mentale, poter ascoltare i ragazzi da una lente diversa da quella tradizionale permetterebbe sicuramente non solo di avere l’opportunità di parlare degli eventi quotidiani che ogni ragazzo vive , ma soprattutto di acquisire la cassetta degli attrezzi che ognuno di loro potrà utilizzare nella propria esistenza”.