Liste d’attesa, Forza Italia: “I pugliesi rinunciano alle cure, triste record nazionale”

“Puglia record in Italia per rinunce alle cure a causa delle liste d’attesa: una gran bella medaglia al demerito per il centrosinistra che guida la Puglia da quasi 22 anni. Gli artefici dello smantellamento del servizio sanitario regionale dovrebbero spiegare come mai nel 2025 il 10,4% dei cittadini ha rinunciato a una o più prestazioni sanitarie, contro una media nazionale del 9,6%. Non lo diciamo noi, ma la Fondazione Gimbe.” Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia.

“Certo, nei primi nove mesi del 2026 si registrano miglioramenti nei tempi per le prime visite e per gli esami diagnostici, ma non bastano a cancellare una realtà che i pugliesi conoscono bene: visite ed esami fissati anche dopo due o tre anni, compresi quelli necessari per accertare patologie delicate. Chi può permetterselo si rivolge al privato, chi non può rischia di vedersi negato, nei fatti, il diritto alle cure.

Ci saremmo aspettati dalla giunta Decaro un piano organico e coraggioso per abbattere le liste d’attesa, ma abbiamo visto solo interventi spot. Le soluzioni vanno cercate aumentando le prestazioni del servizio pubblico, riconoscendo forme di premialità economica ai medici che contribuiscono a garantire un maggior numero di visite ed esami e occorre affrontare con serietà anche il rapporto tra attività pubblica e intramoenia. Ma oggi arriva questa sonora bocciatura proprio sul primo vero banco di prova per Decaro: che dire, complimenti a lui e alla sua maggioranza! Povera Puglia!”