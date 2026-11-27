SCORRANO (Lecce) – Una trasferta all’insegna dello sport, dell’amicizia internazionale e della promozione del territorio. Lo scorso fine settimana, dal 20 al 22 novembre, i colori della A.S.D. Scuderia Motorsport Scorrano hanno brillato oltre Adriatico in occasione del 16° Rally Show Santa Domenica, uno degli appuntamenti rallistici su terra più attesi e spettacolari del panorama europeo, disputato a Sveta Nedelja, in Croazia.

A rappresentare la scuderia salentina in gara sono stati direttamente i vertici dell’associazione: il presidente Santo Siciliano e il vicepresidente Giovanni De Giuseppe, impegnati al volante di una Opel Corsa Rally4 messa a disposizione dal BAKO Rally Team. Nonostante si trattasse per entrambi della primissima esperienza assoluta su fondo sterrato l’equipaggio scorranese ha affrontato le prove speciali con determinazione e ritmo crescente, chiudendo con un ottimo 36° posto nella classifica assoluta su oltre un centinaio di equipaggi partecipanti in rappresentanza di dieci diverse nazioni e un prestigioso 4° posto di Classe 2. La partecipazione alla gara croata rappresenta la tappa fondamentale di un percorso di collaborazione nato qualche mese fa sotto le celebri luminarie di Scorrano. Un legame sbocciato quasi per destino, nel segno della comune devozione per Santa Domenica (Sveta Nedelja in croato), patrona di Scorrano, che unisce idealmente le due comunità. Dopo la visita della delegazione croata in Salento lo scorso giugno in occasione della prima edizione del Rally delle Luminarie, il presidente Santo Siciliano ha voluto mantenere la promessa di ricambiare l’ospitalità, scendendo personalmente in campo per rafforzare un ponte sportivo e culturale ormai sempre più solido.

Continua infatti a pieno ritmo la sinergia tra gli organizzatori del Rally Show Santa Domenica — guidati da Daniel Vojvodić (Presidente del Comitato Organizzatore) e Tajana Vojvodić-Pinky (Presidente di AKK Sveta Nedelja) — e il comitato promotore del Rally delle Luminarie, composto da Motorsport Scorrano, Automobile Club Lecce e Comune di Scorrano. Un ringraziamento speciale va anche alla testata giornalistica pugliese Rally News Plus, media partner che ha seguito e raccontato l’intera spedizione fin dalla nascita di questo gemellaggio.

«È stata un’esperienza straordinaria, sia sotto il profilo agonistico che umano – dichiara Santo Siciliano, presidente della Scuderia Motorsport Scorrano –. Debuttare sulla terra in una cornice così spettacolare e calorosa ci ha regalato emozioni uniche e un risultato che ci ripaga di tutti gli sforzi. Ma il vero successo è aver consolidato un’amicizia sincera con Daniel e Pinky e tutto lo staff croato. Il motorsport dimostra ancora una volta di essere un linguaggio universale capace di unire territori e comunità. Guardiamo già al futuro con l’obiettivo di portare sempre più equipaggi croati sulle strade del nostro Rally delle Luminarie e di far crescere ulteriormente questo scambio internazionale».