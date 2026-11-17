CASARANO/RACALE/TAVIANO (Lecce) – Dall’emozione di essersi promesso vicendevolmente amore per il resto della propria vita all’angoscia per avere sulla coscienza il fardello di tre morti causati in un incidente. Una parabola di vita ribaltatasi in poche ore per una coppia di novelli sposi salentini. Dall’11 novembre, le prospettive di vita di Borgia Rizzo e Francesco Casto, entrambi 28enni, originari rispettivamente di Racale e Casarano, sono cambiate repentinamente dopo l’incidente in cui hanno perso la vita i coniugi Giorgio Dimo e Celtrude Manzo, rispettivamente di 67 e 70 anni, sulla provinciale Taviano-Mancaversa. Il bilancio si è ulteriormente appesantito nelle scorse ore quando si è spenta all’ospedale Vito Fazzi anche la figlia 35enne dei due pensionati: Maria Immacolata, commessa in un supermercato di Taviano. Le indagini, inevitabilmente, seguono il proprio iter: sequestro dei mezzi, test alcolemici e tossicologici ed eventuali denunce.

E i due novelli sposi oltre che nel registro del Comune di Casarano, dove si erano sposati soltanto poche ore prima, rischiano di finire nel registro degli indagati. Nell’immediatezza della tragedia, quando sono arrivati i vigili del fuoco sulla provinciale, i due ragazzi si trovavano fuori dall’abitacolo deformato della Bmw Serie 3. E la ragazza avrebbe riferito di trovarsi lei alla guida dell’auto. “Ma è stata una versione fornita in un momento di scarsa lucidità” precisa l’avvocato Biagio Palamà, legale della coppia. Una versione effettivamente rivelatasi falsa quando all’ospedale Vito Fazzi. dove la novella sposa nel frattempo era stata ricoverata per la frattura del bacino, si sono presentati i carabinieri. E alle domande delle forze dell’ordine, la ricostruzione è stata un’altra. “Ho mentito per coprire il mio compagno” avrebbe detto la ragazza. Con un movente ben preciso. Ai successivi accertamenti tossicologici e alcolemici, il giovane è risultato positivo. Nello specifico alla alla cocaina. In attesa di conoscere gli esiti delle controanalisi.

E i novelli sposi sono finiti nei guai: lei, per false dichiarazioni al pubblico ufficiale e favoreggiamento personale; lui, invece, per omicidio stradale aggravato. “Il mio cliente è confuso e, in questo momento, è in enorme difficoltà, sta vivendo il lutto sulla propria pelle” si affretta a commentare il suo avvocato che reclama “rispetto per il ragazzo”. Un giovane come tanti. Lavorava nella pizzeria gestita dal padre, nella marina di Torre Suda, una prospettiva di vita al fianco della sua fidanzata prima dell’incidente. Un dramma nel dramma anche per l’unico superstite della famiglia morta nell’incidente: Enrico Maria, il secondo figlio della coppia di pensionati, un ingegnere che lavora al Comune di Racale. Quest’ultimo, seguito dall’avvocato Salvatore Bruno.