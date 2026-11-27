Un momento di partecipazione e co-progettazione che segna l’avvio di un percorso triennale di comunità, in cui bambini, genitori e territorio saranno protagonisti di un processo condiviso di cura e rigenerazione.

La giornata sarà un’occasione per conoscere da vicino il progetto, partecipare alle attività laboratoriali e contribuire concretamente alla nascita dei Giardini Tempesta, attraverso momenti di progettazione, creatività e messa a dimora delle prime piante.

Un progetto di comunità che cresce insieme alla scuola

Il progetto “Giardini Tempesta” nasce dalla volontà della dirigente Francisca Camera di avviare un percorso di rigenerazione ambientale e sociale che coinvolga direttamente la comunità educante. Il progetto ha preso avvio nell’ a.s. 2025/2026 con la classe 2ª D, oggi 3ª D, la quale sarà protagonista del percorso fino al completamento del ciclo scolastico, accompagnando lo sviluppo del giardino nei prossimi tre anni.

Il progetto sta progressivamente coinvolgendo la comunità scolastica, suscitando interesse e partecipazione non solo tra le famiglie della 3ª D, che ne accompagnano attivamente il percorso, ma anche tra genitori e bambini delle altre classi, aprendo nuove possibilità di collaborazione e condivisione e diventando così un vero progetto di comunità.

Muta Projects supporta istituzionalmente il percorso, mettendo a disposizione le competenze degli esperti che collaborano con l’associazione, tra cui uno studioso di permacultura, un paesaggista e un agronomo.

Dalla formazione alla progettazione: i primi passi del Giardino Sintropico

Il percorso con gli alunni è iniziato con una fase di approfondimento teorico e attività didattiche partecipative. Attraverso il gioco e la sperimentazione, i bambini sono stati accompagnati a comprendere il valore della biodiversità, le relazioni tra i diversi elementi naturali e l’importanza degli equilibri ecologici.

Le attività hanno stimolato una riflessione sullo stato attuale del territorio e sulle possibilità di immaginare e costruire ambienti più sostenibili.

In questa prima fase, gli alunni hanno osservato e analizzato, come piccoli ricercatori, lo spazio verde della scuola, individuandone caratteristiche, criticità e potenzialità. Un percorso di esplorazione e scoperta che li ha guidati a immaginare nuove forme, funzioni e possibilità per quel giardino che, fino ad allora, osservavano semplicemente dalla finestra della loro classe.

Il progetto si ispira ai principi dell’agricoltura sintropica sviluppati da Ernst Götsch, un approccio alla coltivazione che si basa sulla successione naturale della vegetazione, sulla biodiversità e sulla cooperazione tra le diverse specie. Un modello sperimentato da anni in Brasile e che anche i Giardini Tempesta intendono esplorare e adattare al contesto climatico e ambientale europeo.

Il programma della giornata del 28 novembre

Sabato 29 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, il giardino del plesso di via Ofanto dell’Istituto “L. Tempesta” di Lecce ospiterà una giornata di attività dedicate alla rigenerazione ambientale, alla creatività e alla partecipazione della comunità con la realizzazione di un piccolo giardino rigenerativo all’interno della scuola.

Lo spazio sarà concepito non come un insieme di colture isolate, ma come una piccola comunità vegetale in continua evoluzione. Con il coinvolgimenti degli alunni della 3D, delle famiglie e di chiunque voglia sostenere il progetto, saranno messi a dimora alberelli da frutto, arbusti commestibili, piccoli frutti, ortaggi, verdure, erbe aromatiche e altre specie. Le stesse verranno messe in relazione tra loro, creando diﬀerenti livelli di vegetazione e aumentando progressivamente la biodiversità dello spazio.

Nello specifico, il programma prevede attività pratiche e laboratoriali rivolte ai partecipanti, con il coinvolgimento di professionisti e collaboratori di MUTA Projects.

Progettazione rigenerativa e messa a dimora delle piante – con Nico Un’attività dedicata ai principi della progettazione rigenerativa e dell’agricoltura sintropica. I partecipanti potranno conoscere i criteri alla base della realizzazione del nuovo giardino e prendere parte alle operazioni di messa a dimora delle piante dei Giardini Tempesta.

Un’attività dedicata ai principi della progettazione rigenerativa e dell’agricoltura sintropica. I partecipanti potranno conoscere i criteri alla base della realizzazione del nuovo giardino e prendere parte alle operazioni di messa a dimora delle piante dei Giardini Tempesta. Laboratorio di tintura naturale dalle 10:00 alle 12:00 – a cura di Elisabetta Selleri. Un laboratorio pratico dedicato alla sperimentazione delle tecniche di tintura naturale e all’utilizzo di materiali di origine naturale per ottenere colori e realizzare lavorazioni

Un laboratorio pratico dedicato alla sperimentazione delle tecniche di tintura naturale e all’utilizzo di materiali di origine naturale per ottenere colori e realizzare lavorazioni Laboratorio di riciclo creativo dalle 14:00 alle 16:00 – a cura di Maurizio Un’attività manuale dedicata al recupero e al riutilizzo dei materiali, attraverso la sperimentazione di tecniche creative che permettono di attribuire nuovi usi e funzioni a oggetti e materiali di recupero.

Un’attività manuale dedicata al recupero e al riutilizzo dei materiali, attraverso la sperimentazione di tecniche creative che permettono di attribuire nuovi usi e funzioni a oggetti e materiali di recupero. Pranzo Nel corso della giornata ci sarà un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti. Il pranzo sarà autogestito: ciascuno potrà portare qualcosa da mangiare o da bere da condividere con gli altri, contribuendo a creare un’occasione di incontro e convivialità tra famiglie, cittadini e realtà del territorio.

Inoltre, durante la giornata, gli alunni della 3ª D vestiranno i panni di piccoli ciceroni e guideranno i visitatori alla scoperta del progetto che li vede protagonisti, attraverso brevi esperienze laboratoriali.

La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.

Una raccolta fondi per realizzare i Giardini Tempesta

Per sostenere la realizzazione del progetto la classe 3ª D, con il supporto di Muta Projects, ha avviato una campagna di raccolta fondi.

Le donazioni contribuiranno all’acquisto delle piante, dei materiali e delle risorse necessarie alla trasformazione dell’area verde in uno spazio fruibile dalla comunità scolastica.

È possibile sostenere l’iniziativa attraverso la campagna Giardini Tempesta su GoFundMe . Tra coloro che eﬀettueranno una donazione è prevista anche l’estrazione di due biciclettae rigenerata, come ulteriore incentivo a partecipare e contribuire al progetto.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Lecce.

I Giardini Tempesta vogliono essere molto più di uno spazio verde da riqualificare: un luogo vivo, da scoprire, abitare e far crescere insieme. Un laboratorio a cielo aperto in cui i bambini potranno imparare dalla natura, seguirne i ritmi e i cambiamenti, sperimentare, prendersene cura e sentirsi parte attiva della sua trasformazione. Un giardino che crescerà insieme a loro, mettendo radici nella scuola e aprendosi alla comunità, per costruire giorno dopo giorno un legame nuovo e più profondo tra persone, ambiente e territorio.