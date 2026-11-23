Ecco le sale e gli orari dei film in programmazione al Cinema Multisala Massimo mercoledì 25 novembre

SALA 1 : UN WEEKEND ARTIFICIALE 17.00

TI PRESENTO I FOTTER 19.00 – 21.00

SALA 2 : IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO 17.00 – 18.45 HUNGER GAMES – L’ALBA SULLA MIETITURA 20.30

SALA 3 : IL RUMORE DELLE COSE NUOVE 17.00 – 19.00 IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO 21.00

SALA 4 : SE DOMANI NON TORNO 17.00

DIO RIDE 19.00 – 21.00

SALA 5 : HUNGER GAMES – L’ALBA SULLA MIETITURA 18.15

SCROOGE E GLI SPIRITI DEL NATALE 21.00