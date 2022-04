Covid, Lecce senza contagi nelle scorse 24 ore. 214 ricoverati. 61 casi in Puglia

PUGLIA – Nel Leccese gli interventi del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP-ASL/Le) hanno riportato la situazione sotto controllo, nonostante numerosi focolai intercettati tra turisti, migranti e salentini rientranti dall’estero (per motivi turistici o lavorativi). Nelle scorse 24 ore non è stato registrato alcun contagio in provincia di Lecce. Il lavoro per rintracciare i contatti dei postitivi è stato portato avanti a ritmi serrati. In questo lunedì, 14 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.820 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 61 casi positivi: 48 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. Due casi già attribuiti nei giorni scorsi a residenti fuori regione sono stati attribuiti oggi alla provincia di Bari. Crescono i ricoverati: oggi a quota 214. Pesano soprattutto i focolai del nord della Puglia. Purtroppo sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 351.539 test.

4.225 sono i pazienti guariti.

1.713 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.510, così suddivisi:

2487 nella Provincia di Bari;

520 nella Provincia di Bat;

741 nella Provincia di Brindisi;

1529 nella Provincia di Foggia;

722 nella Provincia di Lecce;

460 nella Provincia di Taranto;

50 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL:

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Nelle ultime 24 ore il Dipartimento di Prevenzione ha registrato 46 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 29 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Calabria e 16 casi in corso di accertamento”. 2 casi dei giorni scorsi sono stati riattribuiti a Bari oggi.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “2 i casi positivi registrati oggi nella Provincia Bat: di questi 1 è un contatto stretto di un positivo registrato nei giorni scorsi mentre sull’ altro caso sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Sono 6 le nuove positività registrate in data odierna in provincia di Foggia. Eccetto che per 1 contatto stretto di un caso già noto, negli altri 5 casi si tratta di persone sintomatiche, tutte prese in carico dal servizio di Igiene aziendale”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “Sei casi positivi Covid a Taranto sono attribuibili a pazienti appartenenti al gruppo di lavoratori di un caso di un’altra provincia, un altro caso positivo era già osservato in precedenza e seguito durante indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”.