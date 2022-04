Porto Cesareo, approvato il Regolamento Edilizio Comunale

PORTO CESAREO (Lecce) – Ieri sera, nell’ultimo Consiglio Comunale di Porto Cesareo 2020, è stato approvato all’unanimità il Regolamento Edilizio Comunale. Questo nasce in prima istanza dall’art.4, comma 1 della Legge n. 380/2001 e il suo scopo è quello di uniformare a livello nazionale le “regole edilizie esistenti”.

“Il nostro Regolamento Edilizio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Albano -, nasce da un’intesa Stato-Regioni avvenuta ad ottobre del 2016. La Regione ha approvato un regolamento edilizio-tipo a cui tutti i Comuni si sarebbero dovuti adeguare. La strada da qui in avanti è stata tutta in salita, anche perché tante sono state le interpretazioni su come le norme tecniche del PUG avessero dovuto incidere sul regolamento nel rispetto delle misure di salvaguardia. Abbiamo avuto degli incontri con Assessore e Dirigenti regionali, abbiamo definito alcuni aspetti e quindi abbiamo dato l’incarico all’arch. Sergio Rollo per redigere il Regolamento Edilizio di Porto Cesareo.

Sono seguiti incontri con gli uffici comunali ed incontri pubblici per avere un contributo di tecnici e semplici cittadini ed infine il Regolamento è approdato in Giunta, che ne ha preso atto ed inviato per il parere sanitario. A giugno scorso è stato adottato in Consiglio Comunale e pubblicato per le osservazioni. Ieri il Regolamento Edilizio è stato approvato in Consiglio Comunale con il voto favorevole di maggioranza ed opposizioni. Ringrazio per il lavoro svolto l’allora assessore all’urbanistica Gigi Baldi, il redattore arch. Sergio Rollo, gli uffici tecnici del comune che hanno permesso al territorio di avere un nuovo strumento di sviluppo territoriale fondamentale per il nostro paese”.

