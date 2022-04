Casarano, pronti i contributi per commercianti e artigiani interessati da svantaggio economico Covid 19

CASARANO – L’Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n° 158 del 15.12.2020 ha fissato le linee guida finalizzate alla individuazione degli esercizi (commercianti e artigiani) operanti sul territorio casaranese interessati da svantaggio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 a cui destinare la complessiva somma di € 50.000,00 come appresso specificato:

Per le imprese già iscritte nel 2019:

Link Sponsorizzato

– aziende che optano per il regime fiscale forfettario (tutte ammesse);

– aziende che si avvalgono del regime ordinario:

1) limite di fatturato fino 100.000,00 € al 30/09/2020;

2) calo del 33% tra il fatturato al 30/09/2019 e il fatturato 30/09/2020

(la documentazione per i limiti su indicati consiste nelle liquidazioni periodiche iva trasmesse all’agenzia delle entrate.);

Link Sponsorizzato

Per le imprese iscritte nel 2020

– aziende che optano per il regime fiscale forfettario (tutte ammesse);

– aziende che si avvalgono del regime ordinario:

1) Limite di fatturato 100.000,00 € al 30/09/2020

(il contributo sarà riproporzionato ai mesi di apertura);

Sono esclusi dal contributo:

– I professionisti;

– Le attività caratterizzate dai seguenti codici ATECO: 96.03.00, 47.11.40 47.11.20 47.11.30 47.11.40 47.30.00 47.73.10 47.26.00 e tutte le organizzazioni associative sportive.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, dichiarati e autocertificati.

Le relative domande possono essere scaricate dal sito istituzionale del Comune e potranno essere presentate fino allo 04.01.2020.

L’Assessore alle Attività Produttive Avv. Emanuele Legittimo commenta l’intervento:

” Tra le misure attivate dall’Amministrazione Comunale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e annunciate dal Sindaco qualche giorno fa, sono contento ci sia stata la possibilità di stanziare una somma a favore di commercianti e artigiani. Sono categorie messe a dura prova dalle varie chiusure di questi mesi. Lo stanziamento di 50.000 euro ci rendiamo conto sia un importo minimo rispetto alla portata delle perdite subite dagli operatori economici, ma è quanto siamo in grado di sostenere con le attuali capacità di bilancio. L’avviso integrale con tutti i requisiti e la domanda da presentare entro il 4 gennaio prossimo, sono scaricabili sul sito istituzionale del Comune. Gli uffici sono a disposizione per fornire supporto o chiarimenti”.