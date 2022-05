Il sottosegretario M5S cambia prospettiva su TAP perché bisogna emanciparsi dal gas russo. Bellanova: “Non hanno ancora chiesto scusa”

PUGLIA – I pentastellati al governo a molti sembrano irriconoscibili: così il progetto TAP, considerato come il male assoluto dal M5S (indimenticabile la promessa fatta nel Salento di Alessandro Di Battista, con al fianco la parlamentare leccese Lezzi, di eliminarlo in poco tempo una volta al governo), ma oggi il sottosegretario pentastellato agli Esteri dice che ha consentito all’Italia di attutire il colpo dei rincari in bolletta. La dichiarazione rilasciata a Repubblica non lascia spazio a dubbi: “Dobbiamo portare i flussi a 10 miliardi di metri cubi e coinvolgere il Turkmenistan, in questo inizio di anno Mosca sta diminuendo le forniture”.

Una bella rivincita per la viceministra Teresa Bellanova. “

“Spiace dover contraddire il Sottosegretario Di Stefano ma la giravolta del M5S sul gasdotto Tap non è una questione di contesto storico differente. In primo luogo perché è compito della politica avere uno sguardo lungo sulle questioni. E poi di maggior rifornimento di energia a costi più calmierati, come di maggior indipendenza nell’approvvigionamento del gas da altri Paesi, se ne parlava già nel periodo dell’esordio di Tap.

Credo semplicemente che un pezzo del Movimento si sia esercitato con la pratica di governo che è attività molto più complessa del salire su un palco spargendo epiteti e promesse che loro per primi ben sapevano di non poter mantenere”.

Lo scrive sul suo profilo fb stamane la presidente di Italia Viva e Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, commentando alcune recenti dichiarazioni del Sottosegretario Di Stefano.

“Ho purtroppo vissuto sulla mia pelle”, prosegue Bellanova, “ciò che di violento, poco corretto, intimidatorio e umanamente miserabile il Movimento ha saputo scagliare contro chi invitava chiunque a ragionare sul tema gasdotto”.

“Come è ben chiaro a tutti”, prosegue la presidente di Italia Viva, “che questi signori si sono potuti permettere di distruggere le esistenze altrui dai palchi dei comizi perché a partire dalla comunità politica di cui facevo parte, il PD, non si sono evidentemente attivati quegli anticorpi necessari a far muro contro populismo, rabbia e incompetenza.

Anzi, si è pensato addirittura di assecondarli, di fomentarli nell’individuare nemici del territorio e dei cittadini, di lisciare loro il pelo per propaganda elettorale e per regolare vecchi conti interni. E quando una comunità politica si divide, si sgretola prima di tutto sulle fondamenta di ciò che la dovrebbe tenere insieme, il rispetto umano reciproco, rimane solo una grande solitudine per chi aveva inteso compiere una battaglia di civiltà e utile al Paese.

Quindi no, caro Di Stefano, la correttezza verso gli elettori, il rispetto umano nei confronti degli avversari politici e il rigore etico verso sé stessi hanno ben poco a che fare con il contesto.

Noi siamo ancora qua in attesa di quell’unico atto che sarebbe doveroso da parte vostra: chiedere scusa”.

