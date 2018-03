LECCE – Si conclude con un appuntamento internazionale dedicato alle famiglie il TEATRO IN TASCA, la rassegna promossa da Koreja, realizzata con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale – FSC Fondo per la Coesione 2014-2020, Piiil Cultura in Puglia; Partner Provincia di Lecce, Istituto di Culture Mediterranee, Comune di Lecce e Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Domenica 18 marzo ore 11 e alle 17.30 in scena IL CIRCO DI LEGNO, della Compagnia Karromato con i Marionettisti di Praga, diretti da Luis Montoto. Dal Teatro di Marionette della Repubblica Ceca, un circo internazionale ricco di immaginazione, ritmo e sorprese: i marionettisti di Praga daranno vita ad un circo molto speciale, in cui acrobati, animali esotici e clown, tutti splendidamente intagliati nel legno, popoleranno un teatrino d’epoca riccamente decorato esibendosi in numeri pieni di energia, ritmo e immaginazione. Con grande attenzione alle fonti documentarie, lo spettacolo si ispira ai numeri di varietà che nell’Europa del XIX secolo allietavano gli intermezzi delle rappresentazioni e attualizza un genere teatrale antico, emozionando e divertendo gli spettatori di tutte le età senza bisogno di parole.

La compagnia Karromato nasce a Praga nel 1997. I fondatori provengono dalla Repubblica Ceca, dall’Ungheria e dalla Spagna e hanno messo in comune anni di esperienza come solisti o membri di altre compagnie. Lavorano come manipolatori, designers e costruttori delle marionette di legno. La loro provenienza internazionale favorisce la creazione di spettacoli senza parole, nei quali la comunicazione, affidata al ritmo musicale e al movimento delle marionette, può arrivare ad un pubblico vastissimo.

Karromato lavora seguendo la tradizione delle marionette classiche del centro Europa: preserva quindi i valori della tradizione del teatro di figura ma non come pezzi da museo, piuttosto come forme vitali di espressione teatrale contemporanea, che catturano e intrattengono adulti e bambini.

IL CIRCO DI LEGNO è uno spettacolo che incanterà il pubblico con gli effetti speciali usati nell’epoca d’oro del teatro di figura in Europa.

Alle ore 10 laboratorio CIBUS in FABULA de IL TEMPO DI MOMO. Natura viva è l’ultimo laboratorio della stagione durante il quale si costruiranno dei timbri naturali utilizzando parti di ortaggi e frutti di stagione che permetteranno di creare quadretti originali e coloratissimi.

E per salutare il pubblico, una piccola sorpresa per ogni giovane spettatore.

Ingresso adulti e bambini € 6. Laboratorio Cibus in fabula € 1. Family Card ore 11.00 (gruppi da 4) € 20