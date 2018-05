LECCE – Il tour itinerante del Sindacato Pensionati Italiani (Spi) della Cgil Puglia fa tappa a Lecce. Sabato 19 maggio a partire dalle ore 18, «Carosello» arriverà nel Rione San Pio, colorando Parco Balsamo. Ai cittadini del quartiere saranno offerti un momento di riflessione, spettacoli e la disponibilità di un ufficio itinerante per controllare la pensione. Condurrà la serata Antonio Stornaiolo.

«Carosello» è una rassegna di eventi tra socialità, cultura, salute e intrattenimento nelle piazze delle principali città pugliesi. È interamente dedicata ai pensionati e alle loro famiglie. Sabato gli stand saranno aperti fin dalle ore 18. Le iniziative partiranno alle ore 18.30 con un dibattito sul futuro di San Pio, intitolato «Il mio quartiere: com’è, come lo vorrei. Il sindacato dei pensionati incontra i cittadini del rione San Pio». Intervengono: Carlo Salvemini, sindaco di Lecce; Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil Lecce; Ninì De Prezzo, segretario generale dello Spi Cgil Lecce; Lory Vadacca, capolega Spi San Pio; cittadini e rappresentanti delle associazioni di quartiere. Sarà l’occasione per presentare un questionario elaborato dal sindacato che nei prossimi giorni sarà sottoposto consegnato alla cittadinanza.

Dalle 19.30 partiranno le esibizioni. Sul palco di Parco Balsamo si alterneranno: la musica della scuola «Magic Art» di Lucia Ingrosso; le danze del maestro Mattia Casciaro della scuola «Time for dance»; i trampolieri e le mascotte della Disney; il duo musicale Danyma (soul, funk, pizzica e taranta); le ballerine di pizzica della scuola «Piccole Stelle» di Ramona Visconti; la voce della giovanissima Alice Pezzuto; Enzo Battisti (già ospite a Tu si che vales»; Chiara Corallo, finalista alle selezioni di Sanremo Young.

«Carosello» è stato organizzato con la collaborazione di Federconsumatori, Patronato Inca della Cgil, Sindacato degli inquilini e degli assegnatari (Sunia), Caaf Cgil Puglia, Auser Lecce e Associazione Libera. Una seconda tappa si terrà nel Sud Salento nel mese di giugno.

«Abbiamo fortemente voluto che la prima tappa di “Carosello” si tenesse nel Rione San Pio», dice il segretario generale dello Spi Cgil Lecce, Ninì De Prezzo. «Vogliamo infatti incontrare la gente che abita in un territorio importante della città di Lecce, dove lo Spi e la Cgil hanno insediato la Lega dei pensionati e la struttura Spazio Diritti». La sede di San Pio si trova in via delle Anime, 26: ad essa si possono rivolgere tutte le categorie sociali e produttive, dai pensionati ai giovani, dagli studenti ai possessori di partita Iva. «Il sindacato vuole andare incontro alle necessità del quartiere. Per questo affronteremo nel dibattito un tema significativo, ossia “Il mio Quartiere: com’è, come lo vorrei”. San Pio è un territorio mediano, un cuscinetto tra il centro città e la periferia, un rione che riserva grandi sorprese nell’attività sociale ed economica, dal volontariato all’arte, associazionismo, case editrici, circoli culturali. Nel nostro primo anno di attività abbiamo scoperto un territorio pieno di vita. Lo Spi, con questa iniziativa di piazza, vuole creare una rete tra quanti operano per costruire insieme un quartiere a misura di chi lo abita o vi opera».