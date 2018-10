di F.Oli.

NARDO’ (Lecce) – Alunna presa per i capelli in una scuola elementare di Nardò da un collaboratore scolastico. Una denuncia è stata presentata presso il locale Commissariato dalla madre di una bimba di appena 8 anni. E ora gli agenti di polizia, guidati dal dirigente Pantaleo Nicolì, hanno avviato le indagini per accertare con esattezza quanto accaduto all’interno dell’Istituto. L’episodio risale a ieri mattina. Per ora il caso è ricostruito nella denuncia della donna. La giovane studentessa sarebbe stata afferrata con vigore dal collaboratore scolastico davanti all’insegnante di sostegno della minore. Una reazione dettata dal tentativo dell’allieva di avvicinarsi al collaboratore con un paio di forbici tra le mani.

Su quanto accaduto, inizialmente, non sarebbe trapelato alcun dettaglio. Solo dopo ripetute sollecitazioni la minore ha confidato alla madre di essere stata afferrata per i capelli. Ed è scattata la denuncia. Sarebbe stata anche informata la dirigente scolastica. Gli agenti hanno avviato i primi accertamenti. Saranno raccolte le dichiarazioni dei testimoni. Al momento non è stata informata la Procura dei Minori. In attesa di avere un quadro più chiaro su quanto accaduto.

Al vaglio degli agenti di polizia, poi, potrebbe finire un secondo caso ai danni di un’altra bambina presa a schiaffi sempre dallo stesso collaboratore all’uscita alcuni giorni fa. per il momento non sarebbe stata sporta denuncia. Saranno ora le indagini del Commissariato ad accertare come si siano sviluppati i fatti e valutare il comportamento del collaboratore prima di adottare qualsiasi provvedimento.