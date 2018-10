MAGLIE (Lecce) – A Maglie due persone si sono rivolte ai carabinieri per denunciare di essere state vittime di un furto nelle rispettive abitazioni, venerdì sera tra le 19 e le 22 . In un caso i ladri dopo aver messo a soqquadro tutto gli ambienti non avrebbero comunque asportato nulla nell’ altro invece vari monili in oro ed un orologio da uomo tascabile con doppia cassa in argento.

In seguito alle indagini dei carabinieri, per il momento, è stata identificata un’auto sospetta: una golf grigia con i vetri oscurati. Sono in corso ulteriori accertamenti per giungere all’ identificazione dei ladri.