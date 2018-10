LECCE – Un avvocato salentino nella Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali. Tra i componenti è stato nominato Ubaldo Macrì, Vice Presidente della Camera Penale di Lecce. E’ quanto stabilito al termine del Congresso Nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane tenutosi a Sorrento che si è concluso con la nomina dell’avvocato Gian Domenico Caiazza, come Presidente nazionale. “La mia partecipazione nella nuova Giunta dell’U.C.P.I. è solo il riconoscimento dell’attività dell’intera Camera Penale di Lecce alla vita dell’Unione in questi ultimi anni”, commenta l’avvocato Macrì. “Alla soddisfazione per il traguardo raggiunto seguirà l’arduo compito, soprattutto in questo momento, di fare il possibile per non arretrare nelle conquiste raggiunte, segno della nostra civiltà giuridica, sia nell’interesse dei cittadini che dell’intera Avvocatura”.

“Al Congresso ha partecipato una folta rappresentanza della nostra Camera”, dichiara il Presidente dell’Unione della Camera Penale di Lecce, Silvio Verri, tra cui il collega Luigi Corvaglia, in qualità di Delegati con diritto di voto, designati dall’Assemblea. Ci complimentiamo tutti con il collega Ubaldo Macrì per l’importantissimo incarico, che certamente svolgerà con la competenza e l’autorevolezza che lo contraddistinguono, e gli auguriamo buon lavoro.

Si tratta, evidentemente, di un risultato formidabile anche per la Camera Penale di Lecce (che entra in Giunta Nazionale dopo decenni), che costituisce anche un riconoscimento alla nostra crescita ed al nostro lavoro: non a caso, tale traguardo è stato raggiunto nello stesso anno in cui la Camera ha portato nella nostra città, insieme, il Presidente UCPI, l’avvocato Migliucci, ed il Presidente ANM, il dottore Albamonte”. “La nomina dell’amico Ubaldo”, conclude l’avvocato Verri, “infine, costituisce anche uno stimolo per tutti gli iscritti alla nostra Camera, a continuare nel percorso di crescita avviato, ed a rendere ancora più efficace la propria opera di tutela dei diritti dei cittadini e delle prerogative degli Avvocati penalisti”.