CASARANO (Lecce) – E’ mistero sulla morte di un uomo a Casarano. Il cadavere di una persona, sulla trentina d’anni, è stato ritrovato cadavere in mattinata all’interno della sua abitazione. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco intervenuti dopo aver raccolto diverse segnalazioni. Il gas era stato aperto e l’abitazione era satura. Tutto era a soqquadro.

La salma dell’uomo è stata trasferita presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La vicenda, infatti, è poco chiara e si è consumata in un contesto di forte degrado sociale. La madre della vittima, nelle stesse ore, si trova ricoverata in ospedale per presunti maltrattamenti. Da parte di chi? E quale correlazione ci sarebbe con la morte del figlio?

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casarano. I militari ascolteranno la donna per avere una prima sommaria ricostruzione sull’accaduto.