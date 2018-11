LECCE: I dati ci arrivano da una ricerca condotta da ItaliaOggi e l’ Università La Sapienza di Roma: se Bari è tra le 7 province in cui la qualità della vita sarebbe peggiorata, per il 2018, Lecce si posiziona al 79esimo posto , Brindisi 80esimo, Taranto 88esimo e la Bat 94esimo posto.

La classifica, che analizza 110 posizioni, vede in testa le città del nord come Bolzano , è stilata in base ad 84 indicatori di base e 21 sotto dimensioni tra i quali : affari e lavoro, ambiente criminalità, disagio sociale e personale popolazione , sistema salute, tempo libero e tenore di vita. Lecce dunque, con le sue 7 posizioni guadagnate rispetto allo scorso anno, appare la città pugliese in cui si vive meglio.

Bolzano anche per il 2018 resta alla prima posizione, seguita da Trento e Belluno. Roma invece è scesa dal 67esimo all’85esimo posto. Lo studio ha come obiettivo stimolare il dibattito sui percorsi da intraprendere per incrementare il benessere (non solo economico) delle comunità locali; oltre a misurare e rendere di dominio pubblico i risultati dell’azione politica e amministrativa. Nel 2018 si confermano anche le tendenze emerse, a livello generale,nelle precedenti indagini.

Appare più sfumato il contrasto Nord-Sud in termini di buona qualità di vita in relazione al benessere economico, si allarga il divario del «vivere meglio» fra piccoli centri e grandi centri urbani (dove la vita è peggiore).