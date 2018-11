LECCE – Ennesimo incendio in via Idomeneo, nel centro storico di Lecce. Il quinto che si verifica nella stessa strada nel giro di pochi mesi. Le fiamme sono divampate intorno alle 20, e hanno interessato la parte posteriore di una Bmw X5, parcheggiata per strada.

Sono stati alcuni cittadini di passaggio a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. Raggiunta la zona, i “caschi rossi” leccesi hanno provveduto a domare il rogo. A rimanere danneggiata anche una Nissan parcheggiata nelle vicinanze.

Richiesto l’intervento anche degli agenti di polizia, è stato quindi effettuato un sopralluogo per verificare le cause dell’incendio. Non è escluso al momento che l’incendio possa essere di natura dolosa.

Le indagini sono in corso: i poliziotti stanno valutando la possibilità di acquisire i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Nella stessa strada, tra la fine di febbraio e la fine di settembre, sono state date alle fiamme altre quattro vetture.