LECCE – Spedizione in terra siciliana per l’Ascus Lecce di mister Antonio Potenza. Domenica 16 dicembre i giallorossi saranno impegnati sul campo “Maracana” di Floridia contro la Asd Nuovi Orizzonti Siracusa con fischio d’inizio alle 10. La gara sarà valevole per la quarta giornata del campionato di calcio a 5 categoria B1 Non Vedenti Assoluti.

Dopo la vittoria casalinga ottenuta contro la Roma 2000 col risultato di 2-0, i salentini proveremo a centrare il secondo successo consecutivo per mettere pressione ai campioni d’Italia del Crema, imbattuti e primi in classifica. Mister Potenza punterà ancora sulla coppia d’attacco formata da Massimo Dattolico e Massimo Cervelli, un tandem che in queste prime giornate ha dimostrato grande prolificità.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina @calcioa5nonvedenti.