LECCE – Come comunicato in precedenza, dopo i primi tre giorni di distribuzione, la consegna dei gadget per chi ha sottoscritto l’abbonamento della stagione sportiva 2018/19, andrà avanti.

Sempre presso la Porta n. 1 del Via del Mare sarà possibile ritirare l’omaggio (senza ordine alfabetico) nei giorni 4, 5, 11, 12, 25 e 26 gennaio con orario continuato dalle ore 09.30 alle ore 17.30.

Per venire incontro ad eventuali esigenze dei tifosi – si legge in una nota dell’Us Lecce – è stato previsto che chi volesse sostituire la taglia della felpa potrà portare l’omaggio (integro e non danneggiato) presso Salentinamente e lasciarla a disposizione per la sostituzione della taglia con altre felpe di altri tifosi.

Sarà possibile scambiare la felpa ricevuta in omaggio con altra di diversa taglia lasciata da altri tifosi o con altri articoli disponibili presso lo store. Se dovessero essere scelti articoli di valore superiore bisognerà coprire la differenza, mentre se il valore dell’articolo sarà inferiore non verrà riconosciuto alcun rimborso. Gli articoli scelti in sostituzione della felpa sono da considerarsi al costo reale senza eventuali saldi.

La consegna delle felpe da sostituire sarà possibile dal 7 al 31 gennaio presso Salentinamente, in Via Vittorio Emanuele II n. 35 in Lecce, dove si potranno richiedere ulteriori info.