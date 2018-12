LECCE – E’ tornato a riunirsi, questa mattina in Prefettura, il comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica, Leonardo Leone De Castris e del Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni, Maria Cristina Rizzo.

Punto all’ordine del giorno: le attività di prevenzione e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti secondo le direttive del Ministro dell’Interno e la presenza di distributori automatici destinati alla commercializzazione della canapa a basso tenore di THC, in prossimità di alcuni istituti scolastici della città. Proprio per questo i presenti, tra cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale dottor Vincenzo Melilli, i rappresentanti di ASL e 118, nonché il Sindaco Salvemini ed il Presidente della Provincia Minerva, hanno esaminato a fondo il testo normativo riguardante il fenomeno della distribuzione che si è sviluppato a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 242/2016.

Della problematica e del relativo dibattito, verranno resi edotti anche il Ministero della Salute ed il Presidente della Regione Puglia. In sede di riunione inoltre è stata sviluppata la tematica della diffusione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sul territorio provinciale, su cui operare con un’azione sempre più incisiva di prevenzione e di contrasto, anche con specifico riferimento ai contesti di maggiore aggregazione, alle aree connotate da degrado urbano ed ai luoghi dove insistono gli istituti scolastici.

Massima soddisfazione è espressa dall’azienda e dai marchi nazionali rappresentati in esclusiva per il Salento rispetto alle parole di chiarezza ed equilibrio pronunciate dal Prefetto di Lecce, Sua Eccellenza Maria Teresa Cucinotta.

“Chi opera nella legalità non deve temere controlli appurati, campionamenti, analisi verificate e puntuali, in un quadro normativo in cui spetta alle istituzioni nazionali ed europee il compito eventuale di cambiare le leggi dello Stato in cui si muovono gli operatori. Chi opera nella legalità e con marchi nazionali con una lunghissima filiera di controlli deve anzi sperare che l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura colpisca senza pietà gli improvvisati del settore o chi si comporta in maniera illecita o commercializzando prodotti fuori dalla normativa”.