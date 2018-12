LECCE – Tenta di rapinare una ragazza ma le urla della vittima lo mettono in fuga, allertando le forze dell’ordine che hanno finito poi per ritrovarlo poco dopo. Per questo motivo un 21enne marocchino è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e poiché trascorsa fragranza denunciato a piede libero per tentata rapina

L’episodio è avvenuto verso le 2.00 della notte appena trascorsa, quando una volante della Questura di Lecce è intervenuta in seguito ad una richiesta di aiuto per tentata rapina, in via Lequile. Sul posto gli agenti hanno subito identificato la vittima, la quale riferiva di essere stata oggetto di tentata rapina ad opera di un ragazzo extracomunitario che aveva tentato di prenderle il cellulare, senza riuscirvi grazie alle sue stesse urla . La precisa descrizione dell’uomo ha consentito di rintracciare poco dopo l’autore della tentata rapina che ha opposto resistenza ai poliziotti. Per questo, l’uomo, un cittadino marocchino di 21 anni, è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e poiché trascorsa fragranza denunciato a piede libero per tentata rapina.