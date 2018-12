NOVOLI (Lecce) – Aveva fatto la spesa con tanto amore e desiderio di veder riunita tutta la famiglia e le sue nipotine un anziano disabile di Novoli nell’hinterland di Lecce, ma appena scaricata la prima busta nella propria casa a piano terra si è voltato e ha appreso l’amara sorpresa: uno sconosciuto si dileguava con la propria utilitaria, una Chevrolet Matiz targata DP 368 CD.

Dopo un momento di smarrimento ha capito che non si trattava di uno scherzo e che il veicolo era stato rubato e veniva colto da malore. Perchè quell’auto di modesto valore era l’unico mezzo di locomozione peraltro con il pass per disabili esposto in bella vista sul parabrezza, circostanza questa che non ha minimamente scalfito la sensibilità del ladro che si è dileguato portandosi via vettura, spesa e qualche regalo tra cui un tappeto che era stato riposto nel bagagliaio. Peraltro l’anziano signore aveva anche dei doni per altri meno fortunati del suo paesino da consegnare alla propria parrocchia.

Prontamente allertati dai parenti i carabinieri del luogo si è comunque riuscito ad estrapolare dalle telecamere di vigilanza poste nell’adiacenze le immagini che immortalano il malintenzionato nelle sue sembianze.

Non ci piace mettere alla gogna nessuno, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma in questa circostanza il fatto avvenuto peraltro alla Vigilia di Natale nei confronti di un anziano indifeso ed affetto da disabilità, ci spinge a pubblicare la foto della video sorveglianza e a rivolgere un appello a quanti saranno in grado di fornire informazioni utili per il recupero dell’autovettura, al fine di restituirla al proprietario anche se confidiamo su un sussulto di buon senso di colui che l’ha sottratta dopo aver letto la storia che abbiamo descritto.