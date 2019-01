di Flavio De Marco

In queste ore rimbalza la notizia sulla possibilità del trasferimento in un club di serie A per un pezzo pregiato del Lecce. Fabio Lucioni, difensore, a dire di molti addetti ai lavori, tra i più forti se non il più forte del campionato cadetto. Il procuratore del giocatore avrebbe già trovato un accordo economico col Sassuolo, però, bisogna sondare le intenzioni del giocatore e della società. Il Lecce non lo lascerebbe andare via se non per una cifra notevolissima. Quindi, al momento il Sassuolo dovrebbe valutare la posizione del club giallorosso. Operazione non facile ma non da escludersi.