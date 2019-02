di Flavio De Marco

Lecce e Cittadella in campo col 4-3-1-2. La squadra veneta schiera Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. Liverani opta per Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Tachtsidis; Haye; La Mantia, Tumminello.

Il Lecce si affaccia nella metà campo dei padroni di casa, nei primi dieci minuti, ma è al minuto undici che La Mantia stoppa in area una palla ghiotta su un lancio lungo di Arrigoni, controllo perfetto e conclusione da manuale del calcio. 0-1 per i giallorossi. Botta e risposta per il Cittadella che con Moncini, giocatore assai “fisico”, capace di sovrastare Lucioni, si insinua nell’area piccola e staccando di testa porta in equilibrio il risultato. 1-1 fra Cittadella e Lecce: gli amaranto spingono e cercano il colpaccio dopo diversi risultati negativi collezionati negli ultimi tempi. Alla mezz’ora il Cittadella si rende pericoloso con alcuni cross dalla sinistra per

cercare le proprie “torri”, la difesa giallorossa respinge le folate offensive degli uomini di Venturato. Ma arriva la doccia fredda per il Lecce quando Settembrini imbecca nuovamente Moncini che di testa, nuovamente beffa Vigorito. L’insistenza sulle fasce del Cittadella ha dato i suoi frutti. Cittadella avanti per 2-1. Il primo tempo si chiude con gli undici di Liverani in netta difficoltà.

La ripresa vede due cambi nel Lecce, da subito fuori Tumminello per Palombi e dopo dieci minuti esordio di Majer per Haye. Anche Venturato cambia, Siega per Casa. Arrigoni si avvicina al gol dopo una bella azione. Minuto cinquantotto e Moncini fa tris, sempre su un cross, il Lecce si fa trovare impreparato e subisce il 3-1. Adorni al sessantanovesimo cala il poker: difesa in “bambola” e da due passi insacca, 4-1. Quando mancano venti minuti al Lecce non resta che giocare con una trazione anteriore: le soluzioni sono in ogni caso inadeguate per raddrizzare il match. Alla squadra di Liverani resta solo qualche breve stoccata di Palombi e Falco prima che il Cittadella infierisca ancora. Il Lecce registra una brutta sconfitta e ci sarà certamente il tempo per analizzare questa brusca battuta d’arresto.